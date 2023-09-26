Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bussy-Saint-Georges
Bonjour, je tiens à remercier tous le personnel qui font de cette résidence un Havre de paix et de convivialité envers tous les résidents. Les lieux sont extrêmement propres...aucune fausse note. Nos parents et proches s'y sentent bien Les activités sont bienfaitrice et les menus toujours très variés et bons. Félicitations à tout le monde continuez à faire briller ce diamant qu'est votre résidence....et ces fabuleux métiers que vous exercez tous avec passion Bon courage je recommande vivement cette résidence Christophe MORONVAL.
Par Christophe M. • La Marquise , Bussy-Saint-Georges
Bonjour, Je tiens à remercier toute l'équipe ! Votre établissement est très bien géré, très agréable avec toute la bienveillance qu'une famille souhaite. L'établissement est très agréable, le personnel médical, administratif et autres ainsi que le restaurant sont très bien et donne confiance. Merci. .
Par Roman P. • La Marquise , Bussy-Saint-Georges
Merci à l Ehpad La Marquise pour aussi bien s’ occuper de mon père. L’ équipe est exceptionnelle et totalement dédiée au bien être de ses résidents. Il y a certes quelques problèmes mineurs (retard linge ou rasage non fait) mais c est n est vraiment rien par rapport à tous ce que le personnel apporte. J ai toujours réussi à joindre mes correspondants dans des délais courts c’ est très rassurant. Le lieu est très bien entretenu et propre. Je garde un souvenir ému de la fête de Noël où toute l équipe (des cuisiniers, aux gardiens, aux soignants, agents d entretien et direction) s était mobilisée pour offrir aux familles un moment inoubliable. Les résidents avaient les yeux qui brillaient ! Un grand merci à Aude, Kenza, madame Kowalyszyn, Cindy, Lakismi, Alexis, « la marquise » elle se reconnaîtra, Jie et toutes les équipes soignantes sans oublier le docteur Huck Legeay ainsi que tout ceux que je ne peux citer! Notre vie a changé en mieux depuis que mon père est résident.
Par Antoine M. • La Marquise , Bussy-Saint-Georges
J'ai beaucoup appris lors de mon stage sur l'accompagnement des résidents avec des troubles cognitifs. Merci pour l'accueil j'en garderai que de bons souvenirs
Par I2s !. • La Marquise , Bussy-Saint-Georges
Un excellent établissement. La bienveillance y règne en maître. On est à cent lieux de l'image négative que donnent certains EHPAD. J'ai un point de comparaison puisque ma mère était dans un établissement ORPEA à Paris (c'est actuellement mon frère qui est à La Marquise). Bravo à toute l'équipe !
Par Anne M. • La Marquise , Bussy-Saint-Georges