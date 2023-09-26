Merci à l Ehpad La Marquise pour aussi bien s’ occuper de mon père. L’ équipe est exceptionnelle et totalement dédiée au bien être de ses résidents. Il y a certes quelques problèmes mineurs (retard linge ou rasage non fait) mais c est n est vraiment rien par rapport à tous ce que le personnel apporte. J ai toujours réussi à joindre mes correspondants dans des délais courts c’ est très rassurant. Le lieu est très bien entretenu et propre. Je garde un souvenir ému de la fête de Noël où toute l équipe (des cuisiniers, aux gardiens, aux soignants, agents d entretien et direction) s était mobilisée pour offrir aux familles un moment inoubliable. Les résidents avaient les yeux qui brillaient ! Un grand merci à Aude, Kenza, madame Kowalyszyn, Cindy, Lakismi, Alexis, « la marquise » elle se reconnaîtra, Jie et toutes les équipes soignantes sans oublier le docteur Huck Legeay ainsi que tout ceux que je ne peux citer! Notre vie a changé en mieux depuis que mon père est résident.

Par Antoine M. • La Marquise , Bussy-Saint-Georges