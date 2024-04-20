En tant qu’étudiante en soin infirmier, j'ai eu l'occasion de visiter la maison de retraite « Les Floralies » à plusieurs reprises. J'ai été immédiatement séduite par l'atmosphère qui y règne. On sent une réelle bienveillance de la part de toute l'équipe. J'ai particulièrement été impressionnée par la qualité des échanges avec le directeur qui s'est montré à l'écoute et disponible pour répondre à toutes mes questions. Il a su me rassurer quant à la prise en charge des résidents, j'ai senti qu'il avait à cœur de leur offrir un environnement de vie agréable et sécurisant. Les locaux sont propres, lumineux et bien entretenus, les activités proposées aux résidents sont variées et adaptées à leurs besoins. J'ai également apprécié la dimension humaine de l'établissement, chaque résident est considéré comme une personne à part entière. Je recommande vivement la maison de retraite « Les Floralies » aux familles qui recherchent un lieu de vie chaleureux et rassurant pour leurs proches âgés.

Par Marie V. • Résidence Les Floralies , La Ferté-sous-Jouarre