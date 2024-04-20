Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Ferté-sous-Jouarre
Bel établissement, le personnel est sérieux et impliqué, vous pouvez être assuré de bons services d'accompagnements. Je recommande.
Par Mathieu G. • Résidence Les Floralies , La Ferté-sous-Jouarre
Établissement d'exception, personnel et direction hors pairs, très belle prestation, à recommander
Par Thierry G. • Résidence Les Floralies , La Ferté-sous-Jouarre
En tant qu’étudiante en soin infirmier, j'ai eu l'occasion de visiter la maison de retraite « Les Floralies » à plusieurs reprises. J'ai été immédiatement séduite par l'atmosphère qui y règne. On sent une réelle bienveillance de la part de toute l'équipe. J'ai particulièrement été impressionnée par la qualité des échanges avec le directeur qui s'est montré à l'écoute et disponible pour répondre à toutes mes questions. Il a su me rassurer quant à la prise en charge des résidents, j'ai senti qu'il avait à cœur de leur offrir un environnement de vie agréable et sécurisant. Les locaux sont propres, lumineux et bien entretenus, les activités proposées aux résidents sont variées et adaptées à leurs besoins. J'ai également apprécié la dimension humaine de l'établissement, chaque résident est considéré comme une personne à part entière. Je recommande vivement la maison de retraite « Les Floralies » aux familles qui recherchent un lieu de vie chaleureux et rassurant pour leurs proches âgés.
Par Marie V. • Résidence Les Floralies , La Ferté-sous-Jouarre
Ma soeur a passé plus de 5 ans dans cet établissement. Elle a trouvé un univers plaisible qui lui a permis de finir sa vie bien entourée. Tout les acteurs de la résidence se sont montrés d'un grand professionnalisme. Avec empathie ils ont su l'aider dans des moments difficiles. Toute la famille ne peut que remercier cet établissement pour ce qu'ils ont fait.
Par Daniele S. • Résidence Les Floralies , La Ferté-sous-Jouarre
Personnel accueillant disponible et aux petits soins avec ses résidants ! À recommander +++++
Par Charles B. • Résidence Les Floralies , La Ferté-sous-Jouarre