Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Boissise-la-Bertrand
Établissement propre, accueil chaleureux, équipe souriante avec esprit de service.je recommande
Par Laurent (. • Résidence Malka , Boissise-la-Bertrand
L'équipe Direction remercie toutes les familles bienveillantes qui encouragent nos équipes dans la prise en charge quotidienne de leur proche. La résidence Malka est un lieu de vie calme et serein, empreint de valeurs humaines, où la personne âgée est au cœur de nos préoccupations. Bien à vous.
Par Nathalie E. • Résidence Malka , Boissise-la-Bertrand
Je viens témoigner de l'accueil, la gentillesse et le dévouement de tout le personnel de cette maison de retraite.Ma mère y a été bien entourée, bien soignée, toujours très propre et bien habillée. Tout se passe très bien, dans le calme, pour gérer n'importe quel problème. Un grand merci à Christelle qui se reconnaîtra pour avoir permis à ma mère de passer ses derniers moments auprès de nous. Je sais que les critiques sont aisées. Ceux-là devraient aller voir d'autres EHPAD et ils comprendront...... Merci encore à tout le personnel de la résidence Malka. Jean-Pierre et Elisabeth Brochet
Par Elisa B. • Résidence Malka , Boissise-la-Bertrand
Ma grand mère est chez Malika depuis presque 4 ans personnel humain et attentionné mais attention aux vacataires toujours être vigilant ne pas lâcher appeler souvent des visites régulières sont primordiales les aides soignantes souhaiteraient faire mieux mais la direction fait blocus le personnel sédentaire est au top Rien a dire .Codialement
Par Amélia • Résidence Malka , Boissise-la-Bertrand