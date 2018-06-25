Je viens témoigner de l'accueil, la gentillesse et le dévouement de tout le personnel de cette maison de retraite.Ma mère y a été bien entourée, bien soignée, toujours très propre et bien habillée. Tout se passe très bien, dans le calme, pour gérer n'importe quel problème. Un grand merci à Christelle qui se reconnaîtra pour avoir permis à ma mère de passer ses derniers moments auprès de nous. Je sais que les critiques sont aisées. Ceux-là devraient aller voir d'autres EHPAD et ils comprendront...... Merci encore à tout le personnel de la résidence Malka. Jean-Pierre et Elisabeth Brochet

Par Elisa B. • Résidence Malka , Boissise-la-Bertrand