Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Provins
Résidence très agréable, le personnel s’occupe bien des résidents, l’équipe de Direction est à l’écoute des demandes des familles et résidents. Je recommande vivement.
Par Mehmet C. • Les Jardins Médicis , Provins
Je suis la coiffeuse des Jardins Médicis, j'interviens une à 2 journée par semaine depuis 16 ans, pour le bien être de nos résidents. J'ai le plaisir de travailler avec une équipe dynamique qui développe un vrai sens du service, tant au profit du résident que des familles, toujours bien accueillie par un mot gentil et un sourire. Je ressens un bon climat général : les résidents sont sereins et joyeux.
Par Magalie C. • Les Jardins Médicis , Provins
Résidence de qualité dans laquelle on ressent de la bienveillance envers les résidents de la part des professionnels. Mon grand-père est résident depuis plusieurs mois au sein de cet établissement et il m’a confié s’y sentir bien et apprécier la gentillesse du personnel et la qualité des services. Je recommande les yeux fermés !
Par Axel O. • Les Jardins Médicis , Provins
L'EHPAD Les jardins Médicis offre une expérience formidable. Personnel attentionné, installations impeccables, et ambiance chaleureuse. Merci à toute l’équipe de prendre soin de nos proches
Par Léa F. • Les Jardins Médicis , Provins
Ma grand mère y est depuis un moment et ils prennent bien soin d’elle
Par Mélodie I. • Les Jardins Médicis , Provins