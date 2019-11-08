Je suis la coiffeuse des Jardins Médicis, j'interviens une à 2 journée par semaine depuis 16 ans, pour le bien être de nos résidents. J'ai le plaisir de travailler avec une équipe dynamique qui développe un vrai sens du service, tant au profit du résident que des familles, toujours bien accueillie par un mot gentil et un sourire. Je ressens un bon climat général : les résidents sont sereins et joyeux.

Par Magalie C. • Les Jardins Médicis , Provins