Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mareuil-lès-Meaux
Super repas d’été en famille Bravo à toute l’équipe Merci
Par Benedicte G. • Résidence Ondine , Mareuil-lès-Meaux
La résidence Ondine a accepté d’accueillir mon papa, malgré les refus fréquents liés à sa pathologie. Malgré les défis posés par sa maladie, l’ensemble du personnel a fait preuve d’une humanité remarquable et d’un accompagnement sans faille, tant pour lui que pour notre famille. Un immense merci à vous d’avoir été à ses côtés et aux nôtres. Nous savons qu’il est parti entouré de personnes qui ont pris soin de lui jusqu’au bout, avec toute l’attention et la bienveillance possibles.
Par Julie N. • Résidence Ondine , Mareuil-lès-Meaux
Notre mère a été orientée par l'hôpital en urgence en juin 2024. L'accueil qui lui a été fait, l'accompagnement qui a été le sien et le nôtre durant les quelques mois où elle y a séjourné, la disposniblité de madame ROCHAT et de son équipe administrative (le sourire inconditionnel de madame JANELLO à l'accueil), médicale, soigante au sens large, nous auront été d'un grand soutien. Certes, comme dans l'ensemble de ces structures et d'autres, il faut pallier le manque de personnel ce qui est une lourde tâche. Enfin ma soeur et moi sommes reconnaissantes à jamais de l'humanité qui nous a entourées lorsque madame ROCHAT, présente avec son adjointe jusque tard le soir, nous a appelées pour venir accompagner notre mère vers son dernier souffle, ayant accepté que les soins palliatifs se déroulent dans sa chambre et non à l'hôpital. Nous avons été aidées d'une équipe extarordinaire à nos côtés pour cette épreuve. Alors un immense merci à madame ROCHAT et son équipe.
Par Clarisse C. • Résidence Ondine , Mareuil-lès-Meaux
J'ai pu visiter l'établissement et avoir des informations grâce à la directrice, Mme Rochat et à son adjointe Mme Benoiton qui ont toutes deux un grand sens du contact et de l'humanité. Les locaux sont agréables et la décoration plaisante. Les chambres disposent de tout le confort nécessaire et ont une ambiance chaleureuse. Les membres du personnel que j'ai eu l'occasion de croiser étaient souriant et agréable. De bonnes initiatives sont mises en place, comme le coin jeux pour les enfants, très judicieux lors des visites en famille. Cet établissement m'a fait bonne impression.
Par Cédric G. • Résidence Ondine , Mareuil-lès-Meaux
Personnel très accueillant, à l’écoute et fait en sorte de satisfaire le client ! Établissement propre et chaleureux
Par Hawa D. • Résidence Ondine , Mareuil-lès-Meaux