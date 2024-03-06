Notre mère a été orientée par l'hôpital en urgence en juin 2024. L'accueil qui lui a été fait, l'accompagnement qui a été le sien et le nôtre durant les quelques mois où elle y a séjourné, la disposniblité de madame ROCHAT et de son équipe administrative (le sourire inconditionnel de madame JANELLO à l'accueil), médicale, soigante au sens large, nous auront été d'un grand soutien. Certes, comme dans l'ensemble de ces structures et d'autres, il faut pallier le manque de personnel ce qui est une lourde tâche. Enfin ma soeur et moi sommes reconnaissantes à jamais de l'humanité qui nous a entourées lorsque madame ROCHAT, présente avec son adjointe jusque tard le soir, nous a appelées pour venir accompagner notre mère vers son dernier souffle, ayant accepté que les soins palliatifs se déroulent dans sa chambre et non à l'hôpital. Nous avons été aidées d'une équipe extarordinaire à nos côtés pour cette épreuve. Alors un immense merci à madame ROCHAT et son équipe.

Par Clarisse C. • Résidence Ondine , Mareuil-lès-Meaux