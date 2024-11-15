Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Maisoncelles-en-Brie
Ma mère atteinte d'Alzheimer a séjourné pendant 2 ans en unité de vie protégée à Maisoncelles pour s'y éteindre cette année. L'équipe entière : accueil, aides soignantes, infirmières, personnel d'entretien et de restauration, aura été formidable. Merci d'avoir permis à notre famille de rendre cette fin de vie plus facile à traverser et à donner à ma mère les soins et le reconfort dont elle avait tant besoin de la part de professionnels au grand coeur. Merci encore et bravo pour ce que vous faites.
Par Frédéric C. • La Résidence de Chantemerle , Maisoncelles-en-Brie
Ma sœur atteinte de la maladie d’Alheimer y a résidé et a toujours été entourée de soins adaptés et d’attentions bienveillantes et chaleureuses
Par Dominique C. • La Résidence de Chantemerle , Maisoncelles-en-Brie
Je remercie vivement toute l'équipe de la Résidence Chantemerle pour leur extrême gentillesse et leur bienveillance. Je témoigne pour ma maman qui est restée pendant un an dans cette résidence dans la dernière période de sa vie, d'un accompagnement d'une très grande qualité tant à l'égard des résidents que de leurs proches. Quand on entre dans cette résidence, on se sent bien. Une pensée spéciale à Marion et son inébranlable joie de vivre, à Cathy pour son accueil et son efficacité, à Delphine pour son empathie et son accompagnement précieux, à Lucia, Marie-Elda, Lionel pour tous leurs bons soins, à Léa et Edwige, sans oublier à la Directrice Sonia qui permet que tout cela fonctionne bien.
Par Coralie C. • La Résidence de Chantemerle , Maisoncelles-en-Brie
Ma belle-mère y est restée 18 mois d'octobre 2022 au 7 janvier 2024. C'était le club med. Rien à redire tant au niveau médical qu'administratif. Nos "Vieux" sont en sécurité
Par Marie V. • La Résidence de Chantemerle , Maisoncelles-en-Brie
Journée de bénévolat pour la journée Halloween, ambiance sympathique et dynamique, équipe à l’écoute des résidents , un site accueillant , agréable et fonctionnel pour tous. L animatrice a fait une préparation Halloween au top avec plein d’idées. À l accueil un visage souriant et sympathique qui reçoit les visiteurs.
Par Catherine V. • La Résidence de Chantemerle , Maisoncelles-en-Brie