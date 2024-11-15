Je remercie vivement toute l'équipe de la Résidence Chantemerle pour leur extrême gentillesse et leur bienveillance. Je témoigne pour ma maman qui est restée pendant un an dans cette résidence dans la dernière période de sa vie, d'un accompagnement d'une très grande qualité tant à l'égard des résidents que de leurs proches. Quand on entre dans cette résidence, on se sent bien. Une pensée spéciale à Marion et son inébranlable joie de vivre, à Cathy pour son accueil et son efficacité, à Delphine pour son empathie et son accompagnement précieux, à Lucia, Marie-Elda, Lionel pour tous leurs bons soins, à Léa et Edwige, sans oublier à la Directrice Sonia qui permet que tout cela fonctionne bien.

Par Coralie C. • La Résidence de Chantemerle , Maisoncelles-en-Brie