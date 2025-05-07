Ma tante a séjourné plus de 6 ans et demi dans cette résidence qu'elle aimait beaucoup. Elle appréciait l'attention, la bienveillance et l'écoute du personnel. Elle savait pouvoir compter sur l'ensemble du personnel pour l'aider, rendre son quotidien le plus agréable et confortable possible. Elle affectionnait ces moments d'animation, ces fêtes au sein de la résidence, ces repas festifs. Elle adorait aussi se rendre chez la coiffeuse toutes les semaines. Je sais qu'elle a sympathisé avec plusieurs résidentes, mais aussi qu'elle a noué des liens plus particuliers avec certains membres du personnel. Merci de prendre en charge nos ainés avec autant de professionnalisme et de générosité. Merci à toutes et à tous, quel que soit votre fonction au sein de la résidence, pour tout ce que vous avez fait pour ma tante et pour sa famille.

Par Jc R. • Les Jardins Médicis , Fontenay-Trésigny