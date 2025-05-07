Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fontenay-Trésigny
Le personnel est super, attentif à nos demandes particulières. Les locaux sont bien Je recommande cet établissement si vous avez besoin
Par élo D. • Les Jardins Médicis , Fontenay-Trésigny
Bonjour Après demande, mon épouse et moi-même avons rencontré la direction de cet établissement pour envisager l'intégration de proches parents. Entretien très cordial, instructif et déterminant pour trouver la solution la plus adaptée à la situation de nos parents. Nous remercions cet établissement d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous avoir correctement conseillés et orientés. Un grand merci
Par Isabel P. • Les Jardins Médicis , Fontenay-Trésigny
Ma tante a séjourné plus de 6 ans et demi dans cette résidence qu'elle aimait beaucoup. Elle appréciait l'attention, la bienveillance et l'écoute du personnel. Elle savait pouvoir compter sur l'ensemble du personnel pour l'aider, rendre son quotidien le plus agréable et confortable possible. Elle affectionnait ces moments d'animation, ces fêtes au sein de la résidence, ces repas festifs. Elle adorait aussi se rendre chez la coiffeuse toutes les semaines. Je sais qu'elle a sympathisé avec plusieurs résidentes, mais aussi qu'elle a noué des liens plus particuliers avec certains membres du personnel. Merci de prendre en charge nos ainés avec autant de professionnalisme et de générosité. Merci à toutes et à tous, quel que soit votre fonction au sein de la résidence, pour tout ce que vous avez fait pour ma tante et pour sa famille.
Par Jc R. • Les Jardins Médicis , Fontenay-Trésigny
Je tenais à partager mon avis positif sur cet établissement dans lequel ma maman a passé ses derniers mois de vie. Le personnel est extrêmement compétent, attentionné et bienveillant (tant envers les résidents que la famille). De plus, L’accueil, l’aide permanente et l’écoute sont des atouts indéniables. Il est difficile de trouver des résidences comme celle-ci (pour en avoir fait les frais ailleurs), c’est pour cela que nous le recommandons les yeux fermés. Encore merci à tout le personnel, et une mention spéciale à Marion, Hélène et la directrice de l’établissement ! Matthieu
Par Matthieu C. • Les Jardins Médicis , Fontenay-Trésigny
Mes parents sont rentrés dans cet EHPAD en 2019. Aujourd’hui, ils ne sont plus de ce monde. Néanmoins, je peux assurer qu’ils ont passé leurs dernières années dans une ambiance familiale, accompagnés par un personnel soignant, administratif bienveillant. Il ne faut pas oublier également l’animation qui leur a apporté des bons moments de bonheur. Merci à toute cette équipe.
Par Christel M. • Les Jardins Médicis , Fontenay-Trésigny