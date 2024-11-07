Ma mère était aux tourterelles depuis plus de deux ans ,pourtant elle ne voulait pas aller en maison de retraite, elle participait tous les jours aux animations avec Cécile beaucoup de gentillesse avec les résidents, tout le personnel est aux petits soins ,Mme Richard est une très bonne directrice , toujours le sourire . Maman nous a quitté le 16/05 ,les deux années passées dans cet établissement lui ont fait beaucoup de bien. Merci à tous et toutes pour les bons moments qu’elle a eu avec vous .

Par Marie-odile B. • Résidence Les Tourterelles , Esbly