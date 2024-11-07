Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Esbly
Ma mère était aux tourterelles depuis plus de deux ans ,pourtant elle ne voulait pas aller en maison de retraite, elle participait tous les jours aux animations avec Cécile beaucoup de gentillesse avec les résidents, tout le personnel est aux petits soins ,Mme Richard est une très bonne directrice , toujours le sourire . Maman nous a quitté le 16/05 ,les deux années passées dans cet établissement lui ont fait beaucoup de bien. Merci à tous et toutes pour les bons moments qu’elle a eu avec vous .
Par Marie-odile B. • Résidence Les Tourterelles , Esbly
EHPAD où les résidents sont respectés et soutenus par le personnel et la Direction que je tiens vivement à remercier. Ça fait du bien de voir nos aînés en sécurité et comme chez eux. Je recommande cet endroit.
Par Sylvie M. • Résidence Les Tourterelles , Esbly
Quelle residence!! Des personnes accueillantes, chaleureuses, bienveillantes, que c'est rassurant. Magnifique endroit où les résidents sont bien pris en charge, de l animation chaque jour, ça fait plaisir de voir nos aînés bien vieillir. Je ne peux que recommander!! Merci à l'ensemble des equipes
Par Isa M. • Résidence Les Tourterelles , Esbly
Je ne sais comment remercier tout le personnel de cette résidence, depuis la directrice Madame Richard jusqu'à toutes les aides soignantes et ménagères, pour avoir fait du séjour de trois mois de mon père un moment agréable, convivial et serein après un séjour catastrophique et honteux dans un hôpital public du 93. Un grand merci, en particulier, à Marion qui s'est si bien occupée de lui et dont mon père se souviendra longtemps. Je recommande cet établissement à 100% pour le dévouement de tout le personnel envers les personnes âgées.
Par Patricia D. • Résidence Les Tourterelles , Esbly
Mon père a séjourné 2 ans dans l’établissement, il a été accompagné avec beaucoup de douceur et de bienveillance. L’ensemble du personnel a toujours été disponible à tout moment et à l’écoute du résident et de la famille, même dans les moments difficiles. Des animations régulières ainsi que des spectacles dynamisent les résidents. Un GRAND merci à Mme Richard pour cet établissement au top. Je le recommande bien évidemment.
Par Nadia H. • Résidence Les Tourterelles , Esbly