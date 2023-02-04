Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Bombon
Au depart, nous avions choisi ce lieu pour notre maman atteinte d’alzheimer pour son parc verdoyant magnifique pour qu elle puisse se promener à son rythme. Le premier rdv et l accueil chaleureux nous ont vite donné confiance. Les points positifs : de grandes chambres très bien tenues, une equipe medicale sur place. Nous y avons surtout trouvé une équipe (quelques soient leur métier), toujours agréable, souriante, disponible et présente. Notre maman se sent très bien, et a vite sympathisé avec ses voisines et le personnel. Elle les trouve tous "adorables" ! Nous ressentons un dévouement du personnel à chacune de nos visites. L’organisation en deux batiments donne l impression d’être dans une unité à taille humaine avec un esprit familiale. Un grand merci à eux tous de la directrice à tous les intervenants.
Par Laurence L. • Résidence du Château de Montjay , Bombon
J'ai eu l'opportunité de travailler a la résidence du château de montjay, cela a été une expérience très enrichissante. L’établissement offre un cadre agréable, bienveillant et propice au bien-être des résidents.L’équipe est professionnelle, soudée et toujours à l’écoute, ce qui crée une belle ambiance de travail. La direction joue un rôle clé dans cette dynamique positive : elle est à l’écoute, impliquée et soucieuse du bien-être aussi bien des résidents que du personnel. Je recommande vivement cette résidence, tant pour y travailler que pour y accueillir un proche.
Par Mickaela E. • Résidence du Château de Montjay , Bombon
Je remercie l'ensemble du personnel pour le travail réalisé, je demanderai seulement plus d'attention sur la toilette corporelle et sur la qualité du rangement des effets personnels après nettoyage, je remarque que le linge au retour du nettoyage est mis en vrac dans l'armoire, à remédier si possible.
Par Alain M. • Résidence du Château de Montjay , Bombon
Ma grand-mère y est depuis maintenant 1an, nous sommes très satisfaits de ce lieu en pleine nature. Elle y est très bien et nous faisons pleinement confiance au personnel. Nous apprécions également pouvoir venir manger avec elle de temps en temps dans le petit salon, le repas est très bon !
Par Lucile V. • Résidence du Château de Montjay , Bombon
A la recherche d'un EHPAD pour ma mère il y a 4 ans, nous avons retenu l'EHPAD du château de Montjay. Cet établissement présente tout d'abord un site particulièrement agréable et calme pour les résidents et leurs familles. Nous avons pu le constater lors de nos visites régulières notamment l'été. Ensuite, la prise en charge est particulièrement de qualité avec un management et des équipes aux petits soins de nos anciens quelle qu'en soit la pathologie. Pendant ses 4 années, Ma mère a résidé dans le pavillon "Champagne" puis le Pavillon "Bourgogne" résidant dans une large mesure dans l'unité protégée, unité à taille humaine avec un effectif maximale de 10 résidents. Les chambres sont agréables et la restauration est faite sur place. Nous avons pu tester cette restauration. Nous l'avons trouvé satisfaisante en qualité et quantité. Les activités sont nombreuses et proposées en fonction des souhaits ou des capacités des résidents. J'ai eu la possibilité de faire partie de Conseil de la vie sociale de cet établissement. J'ai donc pu constater le fonctionnement et les valeurs de cet EHPAD. Une mention particulière pour la Directrice qui dirige cet établissement avec des valeurs humaines et des qualités professionnelles qui forcent le respect. Les équipes ont été d'un accompagnement et d'un professionnalisme exceptionnels lors de la fin de vie de ma mère. Une résidence rassurante pour les familles et pour nos anciens lorsqu'ils deviennent dépendants.
Par Yannick B. • Résidence du Château de Montjay , Bombon