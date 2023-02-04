A la recherche d'un EHPAD pour ma mère il y a 4 ans, nous avons retenu l'EHPAD du château de Montjay. Cet établissement présente tout d'abord un site particulièrement agréable et calme pour les résidents et leurs familles. Nous avons pu le constater lors de nos visites régulières notamment l'été. Ensuite, la prise en charge est particulièrement de qualité avec un management et des équipes aux petits soins de nos anciens quelle qu'en soit la pathologie. Pendant ses 4 années, Ma mère a résidé dans le pavillon "Champagne" puis le Pavillon "Bourgogne" résidant dans une large mesure dans l'unité protégée, unité à taille humaine avec un effectif maximale de 10 résidents. Les chambres sont agréables et la restauration est faite sur place. Nous avons pu tester cette restauration. Nous l'avons trouvé satisfaisante en qualité et quantité. Les activités sont nombreuses et proposées en fonction des souhaits ou des capacités des résidents. J'ai eu la possibilité de faire partie de Conseil de la vie sociale de cet établissement. J'ai donc pu constater le fonctionnement et les valeurs de cet EHPAD. Une mention particulière pour la Directrice qui dirige cet établissement avec des valeurs humaines et des qualités professionnelles qui forcent le respect. Les équipes ont été d'un accompagnement et d'un professionnalisme exceptionnels lors de la fin de vie de ma mère. Une résidence rassurante pour les familles et pour nos anciens lorsqu'ils deviennent dépendants.

Par Yannick B. • Résidence du Château de Montjay , Bombon