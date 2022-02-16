Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Boissise-le-Roi
Une équipe sympathique qui prend en charge les patients avec bienveillance et professionnalisme et qui les accompagne jusqu'au bout avec respect et qui sait également entourer la famille..Un grand merci à tous.
Par Marc L. • Résidence Le Village , Boissise-le-Roi
Je voulais vous remercier pour votre accueil chaleureux pendant mon stage de 3ᵉ. J’ai passé une très bonne semaine à vos côtés et j’ai beaucoup appris grâce à vous. Votre gentillesse et votre patience m’ont permis de découvrir votre métier dans les meilleures conditions. Je suis vraiment contente d’avoir fait mon stage chez vous, et cette expérience m’a beaucoup apporté. Encore un grand merci à toute l’équipe !
Par Lea P. • Résidence Le Village , Boissise-le-Roi
Un grand MERCI à la Résidence Le Village pour sa nouvelle participation à La BOissienne 2024, avec mention spéciale cette année : plus de 600€ reversés à La Ligue contre le cancer77, grâce à la vente de crêpes lors de la marche solidaire d'Octobre Rose! Merci aux résidents , merci à Valérie et à toute son équipe pour leur mobilisation et leur bonne humeur !
Par Arielle G. • Résidence Le Village , Boissise-le-Roi
Un grand MERCI pour la participation de la Résidence du Village à La BOissienne 2024, avec mention spéciale : une vente de crêpes en équipe qui a battu tous les records cette année , avec le sourire et la bonne humeur, plus de 600€ reversés à La Ligue contre le cancer 77 ! C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir pour cette marche solidaire d'Octobre rose, bravo à Valérie et ses collègues, merci aux résidents :)
Par Arielle G. • Résidence Le Village , Boissise-le-Roi
Intervenante bénévole je constate à chaque visite le professionnalisme et la bienveillance du personnel. Les activités proposées sont stimulantes, joyeuses et variées sans jamais être obligatoires. Un bel endroit.
Par Annick M. • Résidence Le Village , Boissise-le-Roi