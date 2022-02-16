Un grand MERCI pour la participation de la Résidence du Village à La BOissienne 2024, avec mention spéciale : une vente de crêpes en équipe qui a battu tous les records cette année , avec le sourire et la bonne humeur, plus de 600€ reversés à La Ligue contre le cancer 77 ! C'est toujours un immense plaisir de vous accueillir pour cette marche solidaire d'Octobre rose, bravo à Valérie et ses collègues, merci aux résidents :)

Par Arielle G. • Résidence Le Village , Boissise-le-Roi