Placer notre grand-mère a été difficile pour nous, mais nous ne le regrettons pas. Nous avons été rassuré dès l'entrée par le Directeur. Et nous sommes rassurés aujourd'hui car nous voyons qu'elle revit et est en sécurité. Le personnel en majorité est souriant et serviable.

Par Orel G. • Les Rivalières , Le Vaudreuil