Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Vaudreuil
Placer notre grand-mère a été difficile pour nous, mais nous ne le regrettons pas. Nous avons été rassuré dès l'entrée par le Directeur. Et nous sommes rassurés aujourd'hui car nous voyons qu'elle revit et est en sécurité. Le personnel en majorité est souriant et serviable.
Par Orel G. • Les Rivalières , Le Vaudreuil
Excellent établissement, mon grand-père est enchanté. Les locaux sont propres, bien entretenu. Le personnel est adorable et disponible. De nombreuses activités sont proposées et un grand espace extérieur équipé (parcours, poulailler...) est à disposition des résidents. Je recommande sans hésiter. JEANROY Delphine
Par Del G. • Les Rivalières , Le Vaudreuil
Superbe Résidence pleine de vie. Ma tante s’y sens très bien. Les filles dans l’étage sont aux petits soins des résidents surtout depuis tout ce changement d’équipe il y a quelques mois. Le personnel administratif est également très agréable et disponible. Le Directeur est également très gentil et s’est rendu disponible pour nous accompagner dans nos démarches extérieures. Aucuns regrets.
Par Georges A. • Les Rivalières , Le Vaudreuil
J’ai connu l ancien bâtiment et après avoir visité ce nouvel EHPAD, j’ai été séduit par le charme de celui-ci. Lumineux, jardin aménagé et facile d accès,j y ai croisé des personnes âgées souriantes et qui me semblaient heureuses de profiter de cet extérieur. Accueil chaleureux des professionnels et de la Direction, qui me conforte dans mon opinion positive.
Par Cel L. • Les Rivalières , Le Vaudreuil
La résidence est accueillante. Le personnel est dévoué et efficace. Ma maman est souriante. N'hésitez plus, pousser la porte.
Par Corinne V. • Les Rivalières , Le Vaudreuil