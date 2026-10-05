Les Rivalières à Le Vaudreuil (27)
5.0 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Le Vaudreuil (27)
80 rue Sainte Marguerite, 27100 Le Vaudreuil
Les points forts de l'établissement
Espace balnéothérapie intégré au pôle de rééducation, avec équipements modernes sur place. Unité Alzheimer avec Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) ouvert 7j/7, de jour comme de nuit. Possibilité d'accueil en court séjour, séjour temporaire (3 places) ou hébergement permanent.
À propos de l'établissement
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Les Rivalières
Questions fréquentes
La résidence Les Rivalières dispose-t-elle d'un accompagnement pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la résidence dispose d'une unité Alzheimer dédiée avec un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA) ouvert 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Cet espace permet un accompagnement spécifique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.
Quels types de séjours sont proposés à la résidence Les Rivalières ?
La résidence propose trois formules d'accueil : le court séjour, le séjour temporaire (3 places disponibles) et l'hébergement permanent. Chaque chambre est spacieuse, équipée d'un mobilier adapté et dispose d'une salle d'eau individuelle.
Quels équipements et services sont disponibles au sein de la résidence ?
La résidence dispose d'un pôle de rééducation avec espace balnéothérapie, d'un restaurant avec repas cuisinés sur place ouvert aux visiteurs, et d'une terrasse. Des services de blanchisserie, coiffeur et pédicure sont également proposés, ainsi que des animations, jeux, ateliers et sorties extérieures.
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