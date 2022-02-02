Résidence située dans un environnement calme et reposant avec un superbe parc en bordure de l’Iton. Les chambres sont jolies, confortables et très bien entretenues. La direction et l’ensemble du personnel sont très professionnels, sympathiques et toujours à l’écoute. La cuisine propose des plats savoureux, variés et bien préparés. Si le résident n'aime pas quelque chose dans le menu proposé, il a même la possibilité de changer. Les animations sont diverses et adaptées à tous les goûts. Je recommande sans hésiter.

Par Flora P. • Résidence Les Feuillans , Brosville