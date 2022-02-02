Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Brosville
Le personnel est attentionné, bienveillant et toujours disponible. L’établissement est propre, chaleureux et les activités proposées permettent aux résidents de rester actifs et entourés. Mention spéciale pour la restauration, les repas sont variés et très bons. Un véritable lieu de vie où l'humain est au cœur de chaque geste. Merci à toute l’équipe pour votre dévouement et votre professionnalisme !
Par Yanis L. • Résidence Les Feuillans , Brosville
Résidence située dans un environnement calme et reposant avec un superbe parc en bordure de l’Iton. Les chambres sont jolies, confortables et très bien entretenues. La direction et l’ensemble du personnel sont très professionnels, sympathiques et toujours à l’écoute. La cuisine propose des plats savoureux, variés et bien préparés. Si le résident n'aime pas quelque chose dans le menu proposé, il a même la possibilité de changer. Les animations sont diverses et adaptées à tous les goûts. Je recommande sans hésiter.
Par Flora P. • Résidence Les Feuillans , Brosville
Cadre très vert, vraiment agréable. Super standing. Le personnel est sympa, à l'écoute et très attentionné envers les résidents et leurs familles. On y mange bien et il y a plein d'animations.
Par Didier • Résidence Les Feuillans , Brosville
Nous remercions l’ensemble de l’équipe qui a su s’occuper et s’adapter à notre tonton. Beaucoup d’échanges de dialogue et un très bonne accompagnement. Nous recommandons cette établissement sans problème encore merci.
Par Morgane A. • Résidence Les Feuillans , Brosville