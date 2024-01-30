Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Couture-Boussey
Ma mère a passé 8 années dans cette maison de retraite et je tiens à exprimer toute ma gratitude pour l'accompagnement dont elle a bénéficié. Il a y a toujours eu des animations de qualité. Mention spéciale aux aides soignants et personnels de la maison de retraite qui ont été exceptionnels, professionnels et dévoués... c'est ce qui a fait la différence Merci pour votre patience.
Par Veronique B. • Résidence Les Rives D'Or , La Couture-Boussey
Je tiens à féliciter et à remercier l'ensemble du personnel de l'EPHAD "Les Rives d'Or" de La Couture Boussey qui a été très accueillant, souriant, disponible, attentif, professionnel permettant à ma mère de retrouver, grâce aussi aux formidables animations, la joie de vivre, le contact social qui lui manquait, et un environnement très chaleureux.
Par Maryvonne • Résidence Les Rives D'Or , La Couture-Boussey
Nous félicitons l’ensemble des professionnels de l’Ehpad Les rives d’or pour l’accueil, la disponibilité, l’attention portée aux résidents et à leur famille. Établissement très propre , moderne , Ma vieille tante a été entourée dès son arrivée pour qu’elle prenne ses repères , et tout au long de son séjour de 9 mois . Elle a accepté de participer à certaines activités ( ce qu’elle ne faisait pas avant ). Activités diverses matin et après-midi. Elle ne mangeait jamais avec d’autres personnes avant son arrivée ; elle a pris tous ses repas parmi les autres résidents . Merci à toute l’équipe ! Mélanie la secrétaire a toujours été attentive et réactive pour toutes questions médicales , organisationnelles et rassurante . Monsieur Moulin , le directeur , a été ouvert , disponible et à l’écoute de la problématique de ma tante. Merci de l’énergie et de la sympathie offertes au service de chacun et de l’ambiance très agréable de cet établissement.
Par Christine P. • Résidence Les Rives D'Or , La Couture-Boussey
Après plusieurs visites en vue d'installer maman, j'ai pu constater la disponibilité et l'amabilité de tout le personnel. Cet établissement est accueillant, chaleureux, malheureusement maman n'a pas pu profiter de tous les services proposés car celle ci s'est éteinte quelques jours avant son admission.
Par Françoise L. • Résidence Les Rives D'Or , La Couture-Boussey
Un bel endroit où il fait bon vivre. Le personnel est disponible pour nos parents mais aussi pour nous . Je recommande à 200%
Par Ma M. • Résidence Les Rives D'Or , La Couture-Boussey