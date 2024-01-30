Nous félicitons l’ensemble des professionnels de l’Ehpad Les rives d’or pour l’accueil, la disponibilité, l’attention portée aux résidents et à leur famille. Établissement très propre , moderne , Ma vieille tante a été entourée dès son arrivée pour qu’elle prenne ses repères , et tout au long de son séjour de 9 mois . Elle a accepté de participer à certaines activités ( ce qu’elle ne faisait pas avant ). Activités diverses matin et après-midi. Elle ne mangeait jamais avec d’autres personnes avant son arrivée ; elle a pris tous ses repas parmi les autres résidents . Merci à toute l’équipe ! Mélanie la secrétaire a toujours été attentive et réactive pour toutes questions médicales , organisationnelles et rassurante . Monsieur Moulin , le directeur , a été ouvert , disponible et à l’écoute de la problématique de ma tante. Merci de l’énergie et de la sympathie offertes au service de chacun et de l’ambiance très agréable de cet établissement.

Par Christine P. • Résidence Les Rives D'Or , La Couture-Boussey