Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Pierre-du-Bosguérard
Mon père est dans votre maison de retraite depuis quelques mois, je suis enchantée de mon choix. Les repas sont bien servis, la communication passe très bien avec le personnel et mon papa est heureux d'être chez vous. Gratitude, notre esprit à trouver la paix.
Par Helene F. • Résidence Le Bosguerard , Saint-Pierre-du-Bosguérard
On m’avait dit beaucoup de choses sur les maisons de retraite à tel point que je me refusait à y recourir pour ma maman mais ici j’ai trouvé une vraie équipe de professionnels chacun dans leur domaine. Une implication de tous les jours, une information permanente, des personnels soignants au plus proche des résidents jusqu’au dernier jour, aux dernières heures …. Si vous aviez des doutes comme moi, rendez-vous sur place et rencontrez les ! Je les remercie sincèrement tous sans aucune exception, maman est partie pour un autre voyage, j’espère qu’elle sera aussi bien accompagnée
Par Olivier B. • Résidence Le Bosguerard , Saint-Pierre-du-Bosguérard
Ma belle-mère depuis quelques jours, et franchement rien à dire , un endroit idyllique pour finir sa vie en toute quiétudes et pour la famille. Aussi ❤️☺️
Par Christine M. • Résidence Le Bosguerard , Saint-Pierre-du-Bosguérard
Je suis venu visiter ma grand mere samedi. Accueil agréable, personnel au top. L animatrice proche des residents. Ambiance familiale et l ensemble du personnel souriant. Cela nous a fait chaud au cœur en voyant ma grand-mère heureuse et rire aux éclats avec les aides soignants. Résidence à recommander.
Par Antoine S. • Résidence Le Bosguerard , Saint-Pierre-du-Bosguérard
Accueil très chaleureux, établissement très lumineux qui a su conserver son coté familial si cher aux personnes âgées et aux familles.
Par Pierre O. • Résidence Le Bosguerard , Saint-Pierre-du-Bosguérard