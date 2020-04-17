On m’avait dit beaucoup de choses sur les maisons de retraite à tel point que je me refusait à y recourir pour ma maman mais ici j’ai trouvé une vraie équipe de professionnels chacun dans leur domaine. Une implication de tous les jours, une information permanente, des personnels soignants au plus proche des résidents jusqu’au dernier jour, aux dernières heures …. Si vous aviez des doutes comme moi, rendez-vous sur place et rencontrez les ! Je les remercie sincèrement tous sans aucune exception, maman est partie pour un autre voyage, j’espère qu’elle sera aussi bien accompagnée

Par Olivier B. • Résidence Le Bosguerard , Saint-Pierre-du-Bosguérard