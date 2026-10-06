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Résidence Le Bosguerard à Saint-Pierre-du-Bosguérard (27)

4.9 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Pierre-du-Bosguérard (27)
7 Rue Marie de Vaudemont , 27370 Saint-Pierre-du-Bosguérard

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Équipe de nuit et médicale interne Cadre rural paisible en Normandie

À propos de l'établissement

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Résidence Le Bosguerard

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Questions fréquentes

Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure une surveillance permanente des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en interne durant la journée.
Quelles aides financières sont acceptées ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent d'adapter la prise en charge à la situation de chaque résident.
Quels professionnels accompagnent les résidents ?
L'établissement s'appuie sur un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue et un ergothérapeute, tous en interne. Un psychiatre intervient en externe pour compléter le suivi des résidents.

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