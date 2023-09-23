Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Moulin-Neuf
Mon père a été pris en charge au sein de l unité fermée de l ephad la résidence les vignes située à moulin neuf. Je suis particulièrement satisfaite de la qualité de la prise en charge des résidants, la bienveillance et la compétence des professionnels de cet établissement. Loin des polémiques sur les ephads!! Un établissement neuf , du personnel formé, des projets innovants, une prise en charge adaptée, une bonne communication avec les familles et une qualité de restauration. Je recommande cet ephad les yeux fermés. Et je remercie le personnel même si mon père est aujourd'hui décédé.
Par Katia G. • Résidence Les Vignes , Moulin-Neuf
Personnel compétant et très poli, soutiant et surtout professionnel. Les lieux ouverts, lumineux, accès à toutes personnes très propre, hygiène respectée. Plus le groupe Orpea et notamment la residence les vignes de moulin neuf 24 accepte les animaux de compagnie de petite taille, bon pour l'équilibre des résidants.
Par Jeanmarie M. • Résidence Les Vignes , Moulin-Neuf
Avec mes enfants, nous avons choisi, dès son ouverture, d'installer dans cette agréable résidence située à la campagne mais très proche de centres médicaux, mon mari, pour lequel une vie à domicile n'était plus adaptée. Grâce à une écoute très professionnelle et attentive des membres de l'équipe, et même si les directions changent, nous continuons à y trouver un accompagnement très adapté et individualisé. Nos demandes sont toujours prises en considération. Malgré les aléas d'une actualité compliquée, nous n'avons jamais ressenti un manque d'information ou d'isolement et nous n'avons jamais côtoyé dans cet établissement, toutes les images négatives que les médias ont diffusées. Bienveillance et humanité demeurent présentes. L'atmosphère reste professionnelle et chaleureuse. Les animations sont réellement de qualité et le souhait de chacun est d'en faire un lieu de vie sociale riche et dynamique. La liste est longue ! Repas à thème, fêtes en chansons, sorties cinéma, escapades en Périgord, au puy du fou , au Tour de France, rencontres sportives inter/ehpad...etc...etc... Enfants de l'école voisine mais aussi poules, chiens, cochons d'inde et maintenant chevaux viennent régulièrement à la rencontre des Résidents ! Nous, familles, sommes régulièrement invitées à participer aux animations que nous pouvons ainsi partager avec nos proches.
Par Christine L. • Résidence Les Vignes , Moulin-Neuf
Je suis Sophie, j'interviens comme éducatrice sportive. Je propose des séances d' activités physiques adaptées aux résidents. Tous les lundis et jeudis après-midi, je suis ravie d'intervenir à la résidence des Vignes. De semaines en semaines nous créons des liens forts. Je suis heureuse d'apporter ma petite touche sportive pour un meilleur au quotidien. L'établissement est situé dans un cadre reposant et agréable. L'ensemble du personnel œuvre à apporter bienveillance, humanité, est à l'écoute des résidents. Laisser un proche dans un EHPAD peut être une épreuve de la vie, l'équipe des Vignes apporte sérénité et confiance.
Par So P. • Résidence Les Vignes , Moulin-Neuf
Avec un peu de réticence nous avons mis notre maman à la résidence les vignes Nous avons trouvé un personnel compétent et bienveillant Il y a toujours une personne avec le sourire pour répondre Malheureusement notre mère est partie trop tôt mais nous remercions tout le personnel qui a été présent Je conseille vivement cet établissement
Par Christine V. • Résidence Les Vignes , Moulin-Neuf