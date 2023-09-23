Avec mes enfants, nous avons choisi, dès son ouverture, d'installer dans cette agréable résidence située à la campagne mais très proche de centres médicaux, mon mari, pour lequel une vie à domicile n'était plus adaptée. Grâce à une écoute très professionnelle et attentive des membres de l'équipe, et même si les directions changent, nous continuons à y trouver un accompagnement très adapté et individualisé. Nos demandes sont toujours prises en considération. Malgré les aléas d'une actualité compliquée, nous n'avons jamais ressenti un manque d'information ou d'isolement et nous n'avons jamais côtoyé dans cet établissement, toutes les images négatives que les médias ont diffusées. Bienveillance et humanité demeurent présentes. L'atmosphère reste professionnelle et chaleureuse. Les animations sont réellement de qualité et le souhait de chacun est d'en faire un lieu de vie sociale riche et dynamique. La liste est longue ! Repas à thème, fêtes en chansons, sorties cinéma, escapades en Périgord, au puy du fou , au Tour de France, rencontres sportives inter/ehpad...etc...etc... Enfants de l'école voisine mais aussi poules, chiens, cochons d'inde et maintenant chevaux viennent régulièrement à la rencontre des Résidents ! Nous, familles, sommes régulièrement invitées à participer aux animations que nous pouvons ainsi partager avec nos proches.

Par Christine L. • Résidence Les Vignes , Moulin-Neuf