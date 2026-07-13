Maisons de retraite / EHPAD dans le Lot

Maisons de retraite et EHPAD dans le Lot
35 EHPAD entre causse de Gramat et vallée de la DordogneLe Lot compte 35 EHPAD répartis sur un territoire rural mais richement doté en structures d'accueil. Ces maisons de retraite s'étendent des plateaux calcaires du causse de Gramat jusqu'aux gorges de la Dordogne, en passant par le Quercy et la vallée du Lot. L'établissement le plus ancien remonte à plusieurs décennies, témoignant d'une tradition d'hébergement pour personnes âgées solidement implantée. Gourdon, Figeac, Gramat et Cahors concentrent la majorité des places. Les établissements publics représentent la grande majorité du parc, ce qui garantit des tarifs maîtrisés et une accessibilité large. Chaque structure s'adapte au relief particulier du département : certaines surplombent des vallées encaissées, d'autres s'ancrent au cœur de bourgs historiques. Cette implantation variée offre aux résidents et à leurs familles un choix adapté à leur lieu de vie d'origine.
Combien coûte un EHPAD dans le Lot (46)Le tarif médian d'une chambre simple en EHPAD dans le Lot est de 2 223 € par mois, d'après les données de BookingSeniors. Le montant s'échelonne entre 1 551 € et 2 895 € selon les établissements. Pour une chambre double, le tarif médian s'élève à 1 469 € mensuels. Ces coûts restent nettement inférieurs à la moyenne nationale, un avantage lié à la localisation rurale du département. Les établissements publics, largement majoritaires dans le Lot, proposent généralement les tarifs les plus bas. Aux frais d'hébergement s'ajoutent les frais de dépendance GIR, dont le montant moyen tourne autour de 6,10 € par jour quelle que soit la grille GIR. Il faut aussi prévoir les dépenses de téléphonie, coiffeur ou activités, facturées en supplément. Les familles peuvent compter sur plusieurs dispositifs d'aide pour alléger ce budget.
|Type de chambre
|Tarif médian mensuel
|Fourchette
|Chambre simple
|2 223 €
|1 551 € - 2 895 €
|Chambre double
|1 469 €
|1 240 € - 1 698 €
|Chambre unité protégée
|1 680 €
|-
Bien choisir sa maison de retraite dans le Lot (46)Trouver l'EHPAD adapté dans le Lot demande de vérifier plusieurs critères. La localisation compte d'abord : les familles originaires de Cahors privilégient souvent un établissement proche du centre-ville, tandis que celles du nord du département cherchent aux alentours de Lacapelle-Marival ou Gramat. La capacité d'accueil varie selon les structures, allant d'une trentaine de places dans les établissements de village à plus de cent places dans les maisons de retraite de Figeac ou Cahors. Le type d'établissement - public, associatif ou privé - influence les tarifs et les modalités de financement. Les familles vérifient aussi la présence d'une habilitation à l'aide sociale, indispensable si le résident ne peut pas couvrir seul les frais d'hébergement. Visiter plusieurs structures, rencontrer les équipes soignantes et consulter les avis des familles reste la meilleure démarche.
Soins et vie quotidienne en EHPAD dans le Lot (46)Chaque EHPAD du Lot dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée d'aides-soignantes, d'infirmiers coordonnateurs et d'un médecin coordonnateur. Les résidents bénéficient d'un accompagnement médical quotidien adapté à leur degré de dépendance, évalué par la grille AGGIR. Les structures proposent des soins de confort - toilette, habillage, aide à la prise des repas - ainsi que des soins techniques réalisés par les infirmiers. Les établissements du Lot ont progressivement renforcé leur offre en accueillant de jour pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Les activités de stimulation cognitive et les interventions de psychomotriciens complètent la prise en charge. Les médecins traitants conservent la liberté de suivre leur patient en maison de retraite, même si la coordination repose sur le médecin coordonnateur de l'établissement.
Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans le Lot (46)Les EHPAD du Lot proposent trois modes d'accueil. L'hébergement permanent reste la formule la plus courante : le résident s'installe à temps complet dans sa chambre, aménageable avec quelques effets personnels. L'hébergement temporaire s'adresse aux personnes dont l'aidant familial a besoin de répit quelques jours ou semaines par an. Cette solution permet de tester un établissement avant un placement définitif. L'accueil de jour, de son côté, concerne les personnes vivant encore à domicile mais qui bénéficient d'une prise en charge diurne dans la structure. Les EHPAD du Lot ont développé cette offre ces dernières années, en particulier pour les résidents atteints d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Les frais d'hébergement temporaire se calculent généralement au jour le jour, avec les mêmes dispositifs d'aide que pour l'hébergement permanent.
APA, ASH et aides financières dans le Lot (46)Plusieurs dispositifs financiers réduisent le coût de l'hébergement en EHPAD dans le Lot. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie, versée par le conseil départemental, couvre une part des frais de dépendance. Son montant dépend du niveau GIR du résident et ne subit aucun contrôle de ressources. L'aide sociale à l'hébergement intervient ensuite pour les résidents dont les revenus sont insuffisants : elle prend en charge la différence entre le tarif de l'établissement et la participation du résident. Les familles peuvent aussi demander l'APA à domicile avant d'envisager un placement en EHPAD. Les aides au logement - APL et ALS - viennent compléter le dispositif pour les établissements conventionnés. Enfin, l'obligation alimentaire permet de mobiliser la participation des descendants lorsque le résident ne dispose pas de ressources suffisantes. Le dossier de demande d'admission détaillera l'ensemble de ces aides.
Où trouver un EHPAD dans le Lot (46)Gourdon concentre 3 établissements, Figeac autant, et Gramat également. Lacapelle-Marival et Cahors disposent chacune de 2 structures. Plus au sud, Cazals, Souillac et Cajarc complètent l'offre avec un établissement chacune.
Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD dans le Lot
Top qualité et empathie… Deux mois que Maman (86 ans) et Papa (88 ans) sont installés en chambre double dans cette résidence des Rives de Cabessut… Du top qualité à tous les niveaux : Chambre spacieuse, cadre chaleureux, cuisine de très bonne facture, animations variées et adaptées pour tous, tout cela en plein cœur du Cahors historique ; un véritable plus pour les familles, qui peuvent ainsi s’autoriser quelques escapades avec leurs proches dans les bars et restaurants voisins. Mais surtout, que serait cette résidence sans ses équipes… Rarement vu autant d’implication, de patience et d’empathie, et ce à tous les niveaux, des aides-soignants à l’équipe de direction, des infirmiers aux kinésithérapeutes, du personnel d’entretien aux serveurs du restaurant… Tous font preuve d’une extrême gentillesse envers leurs protégés. Je recommande hautement cet établissement et remercie l’ensemble du personnel pour leur dévouement. Thierry
Par Thierry R. • Résidence Les Rives De Cabessut , Cahors
Ma mère, dépendante, y a résidé 10 mois. Je ne saurais trop recommander cet établissement où elle a été très entourée avec une belle prise en compte de tous ses besoins tant physiques que relationnels. Elle a pu participer avec joie aux activités et animations proposées tous les jours. Bravo et merci à tout le personnel pour leur compétence et leur écoute. Yvonne Deladerrière
Par Philippe D. • Résidence Les Rives De Cabessut , Cahors
Pour ma part je recommande tout particulièrement cet établissement. Maman a été accueillie le 20/11/24. L'équipe l'a pris en charge avec beaucoup de professionnalisme et d'anpathie, si bien qu'à 93 ans, elle s'est déjà bien intégrée et se sent vraiment bien. Elle a retrouvé beaucoup d'autonomie grâce à l'efficacité des kinés. Merci à toute L'équipe
Par Dominique D. • Résidence Les Rives De Cabessut , Cahors