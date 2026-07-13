Maisons de retraite / EHPAD dans le Lot

Top qualité et empathie… Deux mois que Maman (86 ans) et Papa (88 ans) sont installés en chambre double dans cette résidence des Rives de Cabessut… Du top qualité à tous les niveaux : Chambre spacieuse, cadre chaleureux, cuisine de très bonne facture, animations variées et adaptées pour tous, tout cela en plein cœur du Cahors historique ; un véritable plus pour les familles, qui peuvent ainsi s’autoriser quelques escapades avec leurs proches dans les bars et restaurants voisins. Mais surtout, que serait cette résidence sans ses équipes… Rarement vu autant d’implication, de patience et d’empathie, et ce à tous les niveaux, des aides-soignants à l’équipe de direction, des infirmiers aux kinésithérapeutes, du personnel d’entretien aux serveurs du restaurant… Tous font preuve d’une extrême gentillesse envers leurs protégés. Je recommande hautement cet établissement et remercie l’ensemble du personnel pour leur dévouement. Thierry

Par Thierry R. • Résidence Les Rives De Cabessut , Cahors