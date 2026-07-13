Maisons de retraite / EHPAD en Corrèze

En tant que professionnelle de santé, j’ai eu l’occasion d’accompagner mes patients à la Résidence EMEIS Saint Germain pour une action intergénérationnelle autour du certificat d’études. L’accueil a été irréprochable, l’environnement parfaitement entretenu, et l’équipe remarquable de bienveillance et de professionnalisme. Les animations sont nombreuses, enrichissantes, et les liens avec les familles sont clairement valorisés. Un établissement qui mérite d’être salué pour la qualité de son accompagnement. Félicitations à la directrice et ses collaborateurs pour leur remarquable travail.

Par Martine L. • Résidence Saint Germain , Brive-la-Gaillarde