BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Les Vignes à Moulin-Neuf (24)

4.9 (8)
Photo de Résidence Les Vignes - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Moulin-Neuf (24)
11 RUE ALEXANDRE DUMAS, 24700 Moulin-Neuf

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Les Vignes

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Les Pergolas De Sigoules - Maison de retraite / EHPAD à Sigoulès
Places disponibles

Les Pergolas De Sigoules

4.9 (19)

Sigoulès (24240)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 524.5 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Moulin-Neuf