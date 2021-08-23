Mon père est venu en juillet 2019 pour passer les 2 mois d'été à La résidence Les Pergolas de Sigoulès. Il se sentait si bien dans cet établissement qu'il n'a plus voulu retourner chez lui. Comme il le dit si bien à 85 ans ''Ici on est bien nourri et on s'occupe bien de moi". C'est un établissement où il fait bon vivre. L'ensemble du personnel est disponible et s'occupe avec affection, chaleur, et bienveillance des résidents malgré cette longue période covid à laquelle il doit faire face. De nombreuses animations sont proposées tous les jours à la résidence avec parfois des petites fêtes où les familles sont invitées. Il y a même des sorties extérieures à Sigoulès, à Bergerac, à Arcachon, promenade en gabarre (sans le moindre supplément). Pour Noël, les résidents reçoivent un petit cadeau de la part de la résidence. Chaque mois une gazette qui relate les activités de l'établissement est envoyée aux familles. Un salon famille permet au résident qui le souhaite d'inviter sa famille pour partager repas. Je recommande vivement cet établissement.

Par Didier C. • Les Pergolas De Sigoules , Sigoulès