Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sigoulès
Oui, 5 étoiles de ma part pour attester de la qualité et de la compétence de tous les intervenants qui prennent soin, dans tous les sens du terme, de ma Maman au sein de cette maison, les Pergolas de Sigoulès , très accueillante. Après déjà 4 mois de résidence ma mère est apaisée, apprécie la gentillesse, les attentions et la bonne humeur de chacun, dans un cadre confortable et sécurisant. Je remercie l’équipe et recommande l’établissement.
Par Pascale R. • Les Pergolas De Sigoules , Sigoulès
Je suis Sophie, j'interviens comme éducatrice sportive. Je propose des séances d' activités physiques adaptées aux résidents. Tous les mardis et vendredis matins, je suis ravie d'intervenir aux Pergolas. De semaines en semaines nous créons des liens forts. Je suis heureuse d'apporter ma petite touche sportive pour un meilleur au quotidien. La maison des Pergolas est située dans un cadre reposant et agréable. L'ensemble du personnel œuvre à apporter bienveillance, est à l'écoute des résidents. Laisser un proche dans un EHPAD peut être une épreuve de la vie, l'équipe des Pergolas apporte sérénité et confiance.
Par So P. • Les Pergolas De Sigoules , Sigoulès
Voilà déjà plusieurs semaines que nous vous avons confiés notre mère, belle-mère. Prendre une telle décision pour un être cher est souvent gage d'anxiété et d'appréhension. Dès les premiers instants au sein de votre établissement, nous avons ressenti une ambiance apaisée et un bien-être propice à l'épanouissement de notre mère, belle-mère. Le chaleureux accueil de toute votre équipe, que nous avons notamment constaté lors de son installation et tout au long de nos visites permet, sans nul doute, d'affirmer avec certitude et réjouissance que notre maman, belle maman se sent déjà comme chez elle. Toute inquiétude, de notre côté, a donc été vite dissipée et à laissé place à une confiance absolue envers l'équipe ! Recevez donc Monsieur le Directeur, Monsieur Boa ; Madame l'infirmière cadre, Madame Charon ainsi que Mesdames et Messieurs les membres du personnel notre modeste reconnaissance et vous assure de recommander votre établissement le cas échéant. Mille mercis pour votre bienveillance, votre humanité et votre dévouement auprès de ces personnes qui en ont fort besoin !
Par Mathilde S. • Les Pergolas De Sigoules , Sigoulès
Maison Orpea très bien tenue. L'animation est très bien faite et il y a une bonne participation des résidents. Continuez !
Par Claude • Les Pergolas De Sigoules , Sigoulès
Mon père est venu en juillet 2019 pour passer les 2 mois d'été à La résidence Les Pergolas de Sigoulès. Il se sentait si bien dans cet établissement qu'il n'a plus voulu retourner chez lui. Comme il le dit si bien à 85 ans ''Ici on est bien nourri et on s'occupe bien de moi". C'est un établissement où il fait bon vivre. L'ensemble du personnel est disponible et s'occupe avec affection, chaleur, et bienveillance des résidents malgré cette longue période covid à laquelle il doit faire face. De nombreuses animations sont proposées tous les jours à la résidence avec parfois des petites fêtes où les familles sont invitées. Il y a même des sorties extérieures à Sigoulès, à Bergerac, à Arcachon, promenade en gabarre (sans le moindre supplément). Pour Noël, les résidents reçoivent un petit cadeau de la part de la résidence. Chaque mois une gazette qui relate les activités de l'établissement est envoyée aux familles. Un salon famille permet au résident qui le souhaite d'inviter sa famille pour partager repas. Je recommande vivement cet établissement.
Par Didier C. • Les Pergolas De Sigoules , Sigoulès