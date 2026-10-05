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Les Pergolas De Sigoules à Sigoulès (24)

4.9 (19)
Maison de retraite / EHPAD à Sigoulès (24)
Route du Perthus, 24240 Sigoulès

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Équipe de nuit et médecin coordonnateur internes Ergothérapeute, kinésithérapeute et psychologue présents

À propos de l'établissement

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Les Pergolas De Sigoules

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Questions fréquentes

Y a-t-il une surveillance médicale la nuit ?
Oui, l'établissement dispose d'une équipe de nuit interne présente 24 heures sur 24. Une infirmière de nuit externe complète ce dispositif. Le suivi est coordonné par un médecin coordonnateur et une infirmière cadre en interne.
Quelles aides financières sont possibles dans cette résidence ?
La résidence Les Pergolas De Sigoulès est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Selon la situation du résident, ces aides peuvent réduire le reste à charge. L'équipe administrative accompagne les familles dans leurs démarches.
Quels professionnels de la rééducation interviennent sur place ?
L'établissement compte un ergothérapeute et un kinésithérapeute en interne. Une psychologue interne assure également un soutien moral aux résidents. Ces professionnels participent au maintien de l'autonomie et au bien-être de chacun.

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