Y a-t-il une surveillance médicale la nuit ? Oui, l'établissement dispose d'une équipe de nuit interne présente 24 heures sur 24. Une infirmière de nuit externe complète ce dispositif. Le suivi est coordonné par un médecin coordonnateur et une infirmière cadre en interne.

Quelles aides financières sont possibles dans cette résidence ? La résidence Les Pergolas De Sigoulès est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Selon la situation du résident, ces aides peuvent réduire le reste à charge. L'équipe administrative accompagne les familles dans leurs démarches.