Maisons de retraite / EHPAD dans le Cantal

Maisons de retraite et EHPAD dans le Cantal

44 EHPAD entre volcans d'Auvergne et vallées du Cantal

Le Cantal, il faut le voir pour comprendre. Des plateaux où le vent souffle sans demander la permission, le Plomb du Cantal qui écrase tout de sa hauteur, les vallées de la Cère et de la Jordanne qui se faufilent entre les montagnes, et ces burons abandonnés dans l'estive qu'on croirait sortis d'un autre siècle. C'est au milieu de tout ça que 44 EHPAD accueillent les personnes âgées dépendantes du département. Un maillage assez dense, quand on y pense, pour un territoire aussi rural. Beaucoup de familles cantaliennes arrivent du coup à trouver une place pas trop éloignée du domicile d'origine, et ça compte énormément.

Côté taille, les EHPAD du Cantal tournent autour de 78 places en moyenne. On est loin des grosses structures impersonnelles de 200 lits qu'on peut croiser dans les grandes villes. Ici, les gens se connaissent, se croisent dans les couloirs, et le personnel appelle souvent les habitants par leur prénom. D'ailleurs, la grande majorité relève du secteur public : 29 établissements sur 44, soit à peu près 62 % de l'offre. Le secteur associatif en gère 16 (autour de 34 %), et il n'y a que 2 établissements privés commerciaux (4 %). Cette coloration très publique et associative, c'est vraiment une particularité du coin, et elle tire les tarifs vers le bas.

Sans surprise, Aurillac concentre le plus gros de l'offre avec 8 EHPAD. Saint-Flour en compte 3, Massiac et Mauriac 2 chacune. Des communes comme Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Condat ou Murat ont chacune leur établissement. En fait, le Cantal fait tout pour garder ses aînés au pays.

Combien coûte un EHPAD dans le Cantal (15)

Venons-en aux chiffres, parce que c'est quand même ce qui préoccupe tout le monde. Le tarif hébergement médian pour une chambre simple dans le Cantal se situe à 2 304 € par mois. C'est clairement en dessous de la moyenne nationale, et c'est un vrai point fort du département. Selon l'établissement, son emplacement et le confort proposé, les prix varient entre 1 968 € et 2 640 €.

Type de chambre Tarif médian mensuel Fourchette Chambre simple 2 304 €/mois 1 968 € - 2 640 € Chambre double 2 004 €/mois 1 968 € - 2 040 € Chambre unité protégée 2 040 €/mois - Chambre simple de luxe 2 907 €/mois -

Les couples qui souhaitent rester ensemble pourront opter pour la chambre double, à 2 004 € mensuels, avec une fourchette très serrée (entre 1 968 € et 2 040 €). Pour les personnes souffrant de troubles cognitifs, une unité protégée coûte environ 2 040 € par mois. Et les chambres haut de gamme ? Elles montent à 2 907 €, ce qui reste franchement correct quand on compare avec l'Île-de-France ou la Côte d'Azur.

Il faut dire que côté dépendance, le ticket modérateur est le même pour tout le monde dans le Cantal : 6,10 € par jour, quel que soit le niveau de GIR (de 1-2 pour les plus dépendants à 5-6 pour les plus autonomes). Ce montant vient s'ajouter au tarif hébergement. Pour y voir plus clair sur les mécanismes de financement d'un séjour en EHPAD, sachez que plusieurs dispositifs permettent d'alléger la note.

Bien choisir sa maison de retraite dans le Cantal (15)

Choisir un EHPAD pour un parent, personne ne trouve ça simple. Dans le Cantal, la question de la distance joue énormément. Un établissement à Aurillac, ça ne conviendra pas forcément à une famille qui vit du côté de Saint-Flour, à plus d'une heure de route par la nationale. Et l'hiver, quand le verglas s'installe sur les hauteurs et que la neige bloque parfois les cols, autant avoir anticipé ce genre de détail.

Voici quelques critères à ne pas négliger :

La distance entre l'EHPAD et le domicile des proches susceptibles de venir régulièrement (c'est bête mais ça change tout)

Le ratio soignants par rapport au nombre d'habitants, un chiffre qu'on peut demander sans gêne

L'ambiance générale quand vous visitez : les gens ont-ils l'air détendus ? Est-ce que le lieu sent bon ?

La qualité de la cuisine, et dans le Cantal, terre de gastronomie, on ne rigole pas avec ça

Les activités au programme et les sorties organisées à l'extérieur

La présence d'une unité Alzheimer si votre proche souffre de troubles cognitifs

Allez voir plusieurs établissements, posez des questions franches au personnel, échangez avec les familles sur place. Le dossier d'admission en EHPAD est standardisé partout, mais l'accueil qu'on vous réserve, lui, varie vraiment d'un endroit à l'autre.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans le Cantal (15)

Chaque EHPAD cantalien dispose d'une équipe médicale sur place : médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, psychologue, kinésithérapeute. La prise en charge s'adapte au degré d'autonomie de chaque personne, que ce soit les soins d'hygiène, l'aide aux repas, la distribution des médicaments ou le suivi des pathologies chroniques. Tout ça fait partie du quotidien, ni plus ni moins.

Mais réduire un EHPAD à un lieu de soins, ce serait vraiment passer à côté de quelque chose. De ce qui rend la vie supportable, voire agréable, en fait. Dans le Cantal, les animations s'appuient beaucoup sur le territoire : des ateliers autour des produits du coin, des visites de fermes pédagogiques à la belle saison, des fêtes de village où les habitants participent. Il y a des établissements qui organisent des sorties au marché d'Aurillac ou de Mauriac. D'autres font venir des écoliers pour des rencontres entre générations, et ça marche plutôt bien.

Et puis les repas, parlons-en. On est quand même au pays du Salers, du Cantal AOP, de la truffade et du pounti. Les cuisines des EHPAD du département travaillent souvent avec des producteurs locaux. Un bon repas, ici, c'est parfois le meilleur moment de la journée, et personne ne vous contredira là-dessus.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans le Cantal (15)

L'hébergement permanent, c'est la formule classique : la personne âgée s'installe durablement et l'établissement devient son lieu de vie. Mais ce n'est pas la seule possibilité, loin de là.

Il existe aussi l'hébergement temporaire, pour un séjour de quelques semaines à quelques mois. Pourquoi ? Parce que l'aidant familial a parfois besoin de souffler un peu, ou parce qu'il y a eu une hospitalisation, ou tout simplement pour voir si la vie en collectivité convient avant de franchir le pas. Dans un département comme le Cantal, où pas mal de personnes âgées vivent seules dans des fermes un peu coupées de tout, ce type de séjour répond à un vrai besoin, surtout pendant l'hiver.

L'accueil de jour, c'est encore autre chose. La personne arrive le matin, participe aux activités, déjeune sur place, profite d'un suivi adapté, puis rentre chez elle le soir. Ce format fonctionne bien pour les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer à un stade modéré, et il soulage énormément les aidants au quotidien.

APA, ASH et aides financières dans le Cantal (15)

Le coût d'un EHPAD, ça inquiète, c'est normal. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs aides existent pour réduire ce fameux reste à charge.

D'abord, l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), versée par le Conseil départemental du Cantal. Elle prend en charge une partie du tarif dépendance pour les personnes classées en GIR 1 à 4. Le montant varie selon le degré de perte d'autonomie et les ressources. Pour la demander, il faut s'adresser directement aux services du département, à Aurillac.

Ensuite, l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) couvre tout ou partie du tarif hébergement pour les personnes aux revenus modestes. Dans le Cantal, avec les retraites agricoles souvent bien maigres, cette aide touche pas mal de familles. Petit point de vigilance quand même : l'ASH est récupérable sur la succession, il vaut mieux le savoir à l'avance.

Il y a d'autres coups de pouce qui viennent compléter tout ça :

Les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF, et oui, ça fonctionne aussi en EHPAD

La réduction d'impôt pour frais d'hébergement en établissement (25 % des dépenses, plafonnée à 10 000 € par an)

Les aides des caisses de retraite complémentaire, trop peu connues alors qu'elles existent bel et bien

L'obligation alimentaire des descendants, mobilisée en dernier recours

Un conseil pratique : lancez les demandes d'aides avant l'entrée en EHPAD, ou au moins dans les toutes premières semaines. Les délais de traitement dans le Cantal tournent autour de deux à trois mois, il vaut mieux ne pas traîner.

Où trouver un EHPAD dans le Cantal (15)

Les 44 EHPAD du Cantal couvrent à peu près tout le département. Pour commencer vos recherches, voici les principales villes : Aurillac (8 établissements), Saint-Flour (3), Massiac (2), Mauriac (2), Pleaux (1), Riom-ès-Montagnes (1), Condat (1) et Murat (1). Le reste des établissements se trouve éparpillé dans les bourgs et petites communes, au plus près de ceux qui en ont besoin.