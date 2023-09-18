Venu rendre visite à une parente âgée arrivée ici depuis un mois, j'ai eu la meilleure impression possible. Un personnel dans l'ensemble jeune, nombreux, chaleureux et très à l'écoute, des infirmières disponibles et attentives, les médecins attentionnés qui donnent des informations précises et répondent à toutes les questions. Cela tranche radicalement avec les autres établissements que j'ai pu connaître, beaucoup notamment avec un personnel invisible et un quasi black-out sur les questions médicales. Il y a un service d'hôtellerie confortable pour les visiteurs et la famille et les repas sont très bons. Nous avons pu voir des activités collectives dont des spectacles et il y a un jardin agréable et calme. Il est impossible de tout détailler et j'ignore tout de cette maison sur le plan administratif et financier. Toujours est-il que sur les aspects de confort et de soins c'est un établissement qui semble remarquable. Un point pratique : il y a un hôtel Campanile juste en face. Bien utile !

Par David F. • Résidence De Coissy , Aurillac