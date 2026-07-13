Maisons de retraite / EHPAD en Aveyron

Maisons de retraite et EHPAD dans l'Aveyron

69 EHPAD, répartis un peu partout sur le territoire aveyronnais. Des plateaux de l'Aubrac aux gorges du Tarn, du Ségala aux Grands Causses - le maillage est là. Ce département rural d'Occitanie, où la part des plus de 75 ans dépasse largement la moyenne nationale (et ce n'est pas près de changer), a su construire une offre d'établissements qui colle aux besoins de ses aînés. Avec 84 places en moyenne par structure, les EHPAD aveyronnais gardent une taille humaine. Et ça, concrètement, ça change beaucoup de choses dans la qualité de l'accompagnement au quotidien.

69 EHPAD entre Rouergue, Grands Causses et vallée du Lot dans l'Aveyron (12)

Un détail saute aux yeux quand on regarde le parc d'EHPAD aveyronnais : pas un seul opérateur privé lucratif. Zéro. Sur les 69 établissements, 53,4 % sont portés par des structures associatives, les 46,6 % restants relevant du secteur public - hospitalier ou territorial. C'est suffisamment rare à l'échelle du pays pour être souligné. Beaucoup de ces maisons de retraite ont été créées, parfois il y a des décennies, par des communes, des intercommunalités ou des associations à but non lucratif profondément ancrées dans le tissu social du Rouergue.

Géographiquement, la couverture est plutôt bonne. Du nord du département - autour de la vallée du Lot et du bassin de Decazeville - jusqu'aux contreforts des Grands Causses au sud, les EHPAD quadrillent aussi bien les zones urbaines que les bourgs ruraux. Le plateau du Lévézou, les vallées du Viaur et de l'Aveyron, le Ségala, les terres d'Aubrac... Chaque secteur compte plusieurs établissements, ce qui permet aux familles (et c'est souvent un soulagement) de trouver une place pas trop loin du domicile d'origine de leur proche.

Combien coûte un EHPAD dans l'Aveyron (12)

Côté tarifs, bonne nouvelle : l'Aveyron fait partie des départements les plus abordables de la région Occitanie. La prédominance des statuts publics et associatifs y est pour beaucoup. Le tarif hébergement médian tourne autour de 1 952 € par mois pour une chambre simple. Après, les écarts existent - on va de 1 482 € à 2 251 € selon l'établissement, l'endroit où il se trouve et le niveau de confort. En chambre double, la médiane descend à 1 889 € par mois.

Type Tarif médian Fourchette Chambre simple 1 952 €/mois 1 482 € - 2 251 €/mois Chambre double 1 889 €/mois - Dépendance GIR 1-2 23,51 €/jour - Dépendance GIR 3-4 14,92 €/jour - Dépendance GIR 5-6 6,33 €/jour -

Il faut ajouter à ça le ticket dépendance, un montant journalier qui varie selon le degré de perte d'autonomie. Pour les personnes les plus dépendantes (GIR 1-2), comptez 23,51 € par jour. En GIR 3-4, c'est 14,92 €. Et pour les plus autonomes, en GIR 5-6, 6,33 € par jour. Ces sommes ne restent pas intégralement à la charge des familles, heureusement : l'APA en établissement vient en couvrir une partie, ce qui allège la facture réelle. Pour y voir plus clair sur les mécanismes de prise en charge, jetez un œil à notre dossier sur le financement en EHPAD.

Bien choisir sa maison de retraite dans l'Aveyron (12)

Choisir le bon EHPAD pour un proche, c'est rarement simple. Ça prend du temps, ça demande de la méthode, et parfois un peu d'instinct aussi. Plusieurs critères valent la peine d'être regardés de près :

La proximité géographique avec la famille - parce que des visites régulières, ça compte énormément pour le moral

Le nombre de soignants par rapport au nombre de lits (un ratio qui en dit long sur la qualité des soins)

Le projet d'établissement et ce qui est proposé comme activités au quotidien

L'état des locaux : luminosité des chambres, propreté, espaces extérieurs accessibles ou non

Les retours des familles et les résultats des évaluations menées par la Haute Autorité de santé

Dans un département aussi vaste que l'Aveyron, la question de la distance se pose vite. Un EHPAD à Rodez, ça ne conviendra pas forcément à une famille qui vit du côté de Millau ou de Saint-Affrique. Le mieux ? Visiter au moins deux ou trois établissements, discuter avec le personnel, rester observer l'ambiance pendant un repas ou une activité. Ce sont des choses toutes simples mais qui en disent long. Bon à savoir : le dossier d'admission en EHPAD est le même partout, ce qui permet de candidater dans plusieurs établissements en même temps sans se noyer dans la paperasse.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans l'Aveyron (12)

Les équipes en EHPAD dans l'Aveyron sont pluridisciplinaires : aides-soignants, infirmiers, médecins coordonnateurs, psychologues, animateurs. La prise en charge médicale englobe le suivi des pathologies chroniques, la distribution des traitements, les soins d'hygiène et de confort, et aussi - on n'y pense pas toujours - la prévention des chutes, un risque fréquent chez les personnes âgées en perte d'autonomie.

Le quotidien, lui, s'organise autour de repas préparés sur place dans la plupart des cas. Et en Aveyron, on ne manque pas de bons produits locaux, autant dire que les cuisines ont de quoi faire. Ateliers mémoire, travaux manuels, sorties dans les environs, lecture, jeux de société, gymnastique douce... Le programme d'animation varie d'un établissement à l'autre, mais rares sont ceux qui ne proposent pas au moins une activité par jour. Certains EHPAD du département ont même développé des projets assez originaux autour du jardin thérapeutique ou de la médiation animale - le côté rural du territoire s'y prête bien, il faut dire.

Les visites, en général, ne sont pas soumises à des restrictions d'horaire. Plusieurs établissements ont aménagé des petits salons dédiés pour que les moments en famille se passent dans un cadre un peu plus intime.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans l'Aveyron (12)

L'hébergement permanent, c'est la formule la plus classique : la personne âgée s'installe durablement, l'établissement devient son lieu de vie. Mais ce n'est pas la seule option, loin de là.

L'hébergement temporaire, par exemple, permet un séjour de quelques semaines à quelques mois. Après une hospitalisation, pendant des travaux d'adaptation du domicile, ou tout simplement pour donner un peu de répit à un aidant familial qui n'en peut plus - les raisons ne manquent pas. Plusieurs EHPAD du département le proposent, même si les places restent limitées et qu'il vaut mieux s'y prendre à l'avance.

Et puis il y a l'accueil de jour. La personne vient sur la journée ou la demi-journée, mais rentre chez elle le soir. Ce dispositif s'adresse surtout aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ou des troubles apparentés, qui vivent encore à domicile. L'idée, c'est d'apporter une stimulation cognitive et sociale tout en offrant du répit à l'entourage. Dans l'Aveyron, on trouve des places d'accueil de jour dans plusieurs établissements, notamment du côté de Rodez et Millau.

APA, ASH et aides financières dans l'Aveyron (12)

Le coût d'un EHPAD, ça peut vite devenir un vrai casse-tête financier pour les familles. Mais il existe plusieurs dispositifs qui permettent de réduire le reste à charge - encore faut-il les connaître.

L'APA en établissement (allocation personnalisée d'autonomie) : c'est le Conseil départemental de l'Aveyron qui la verse. Elle couvre une partie du tarif dépendance, et son montant dépend à la fois du GIR du résident et de ses revenus.

(allocation personnalisée d'autonomie) : c'est le Conseil départemental de l'Aveyron qui la verse. Elle couvre une partie du tarif dépendance, et son montant dépend à la fois du GIR du résident et de ses revenus. L'ASH (aide sociale à l'hébergement) : elle s'adresse aux personnes dont les ressources ne permettent pas de couvrir les frais d'hébergement. Attention, elle est récupérable sur succession - un point à garder en tête. En Aveyron, les EHPAD publics et certains associatifs sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

(aide sociale à l'hébergement) : elle s'adresse aux personnes dont les ressources ne permettent pas de couvrir les frais d'hébergement. Attention, elle est récupérable sur succession - un point à garder en tête. En Aveyron, les EHPAD publics et certains associatifs sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Les aides au logement : APL ou ALS, selon la convention que l'établissement a signée avec la CAF. Oui, même en EHPAD on peut toucher une aide au logement, et ça vient diminuer la facture mensuelle.

: APL ou ALS, selon la convention que l'établissement a signée avec la CAF. Oui, même en EHPAD on peut toucher une aide au logement, et ça vient diminuer la facture mensuelle. La déduction fiscale : 25 % des frais d'hébergement et de dépendance sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 000 € par an. Ça représente une réduction maximale de 2 500 €, ce qui n'est pas négligeable.

C'est le Conseil départemental de l'Aveyron, basé à Rodez, qui instruit les demandes d'APA et d'ASH. Les délais de traitement peuvent varier (parfois plusieurs semaines), donc mieux vaut déposer les dossiers tôt, idéalement dès que l'entrée en EHPAD commence à se dessiner. Le CCAS de la commune de domicile peut aussi donner un coup de main aux familles qui se sentent perdues dans les démarches administratives.

Où trouver un EHPAD dans l'Aveyron (12)

Rodez arrive en tête avec 7 établissements - c'est de loin la ville la mieux dotée du département. Villefranche-de-Rouergue et Millau comptent chacune 3 EHPAD, ce qui offre des alternatives à l'ouest comme au sud. Capdenac-Gare, Decazeville et Saint-Affrique en comptent 2 chacune. Quant aux 50 autres EHPAD, ils sont disséminés dans les bourgs et petites villes du département : Laguiole sur l'Aubrac, Camarès dans le sud, Réquista, Naucelle, Espalion le long de la vallée du Lot...