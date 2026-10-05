BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence De Coissy à Aurillac (15)

5.0 (1)
Maison de retraite / EHPAD à Aurillac (15)
7 Rue louise michel 15000 Aurillac, 15000 Aurillac

Les points forts de l'établissement

Équipe de nuit et médecin coordonnateur internes Habilitée APA, ASH et APL/ALS Psychologue et psychomotricien sur site

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence De Coissy

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Une présence est-elle assurée la nuit dans l'établissement ?
Oui, une équipe de nuit interne est présente sur site pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée.
Quelles aides financières peut-on solliciter pour ce séjour ?
La résidence est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Selon la situation de votre proche, ces dispositifs peuvent être combinés pour réduire le reste à charge. Un dossier doit être constitué auprès des organismes concernés.
Quel accompagnement médical et paramédical est proposé ?
L'établissement s'appuie sur un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue et un psychomotricien en interne. Un kinésithérapeute intervient en externe pour le suivi de la rééducation et de la mobilité.

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Aurillac