Résidence De Coissy à Aurillac (15)
5.0 (1)
Maison de retraite / EHPAD à Aurillac (15)
7 Rue louise michel 15000 Aurillac, 15000 Aurillac
Les points forts de l'établissement
Équipe de nuit et médecin coordonnateur internes Habilitée APA, ASH et APL/ALS Psychologue et psychomotricien sur site
À propos de l'établissement
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Résidence De Coissy
Questions fréquentes
Une présence est-elle assurée la nuit dans l'établissement ?
Oui, une équipe de nuit interne est présente sur site pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée.
Quelles aides financières peut-on solliciter pour ce séjour ?
La résidence est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Selon la situation de votre proche, ces dispositifs peuvent être combinés pour réduire le reste à charge. Un dossier doit être constitué auprès des organismes concernés.
Quel accompagnement médical et paramédical est proposé ?
L'établissement s'appuie sur un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue et un psychomotricien en interne. Un kinésithérapeute intervient en externe pour le suivi de la rééducation et de la mobilité.
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