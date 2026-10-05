Une présence est-elle assurée la nuit dans l'établissement ? Oui, une équipe de nuit interne est présente sur site pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée.

Quelles aides financières peut-on solliciter pour ce séjour ? La résidence est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL / ALS. Selon la situation de votre proche, ces dispositifs peuvent être combinés pour réduire le reste à charge. Un dossier doit être constitué auprès des organismes concernés.