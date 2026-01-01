Ehpad Johannel-Avinin à Massiac (15)
Maison de retraite / EHPAD à Massiac (15)
40 Avenue du Général de Gaulle , 15500 Massiac
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Ehpad Johannel-Avinin
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Ehpad Johannel-Avinin
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