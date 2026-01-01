BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Pavillon De Caylus à Aurillac (15)

Photo de Pavillon De Caylus - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Aurillac (15)
12 Rue Caylus, 15000 Aurillac

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Pavillon De Caylus

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence De Coissy - Maison de retraite / EHPAD à Aurillac
Places disponibles

Résidence De Coissy

5.0 (1)

Aurillac (15000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 040 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Aurillac