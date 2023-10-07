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Maisons de retraite / EHPAD à Sainte-Hélène (71390)

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Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Sainte-Hélène

C'est la première fois que je rentrais dans un ehpad j'ai été agréablement surprise le personnel est très accueillant souriant et d'après mon beau frère qui vient d'y entrer très à l'écoute de leur besoin je remercie tout le monde pour l'accueil qui lui a été fait

Par Cart-grandjean D. Résidence des Quatre Saisons , Sainte-Hélène

Un ehpad à taille humaine où la bienveillance ,le respect et la gentillesse sont omniprésents. Un grand merci.

Par Odile B. Résidence des Quatre Saisons , Sainte-Hélène

Maisons de retraite / EHPAD proche de Sainte-Hélène

Départements proche de de Saône-et-Loire