C'est la première fois que je rentrais dans un ehpad j'ai été agréablement surprise le personnel est très accueillant souriant et d'après mon beau frère qui vient d'y entrer très à l'écoute de leur besoin je remercie tout le monde pour l'accueil qui lui a été fait

Par Cart-grandjean D. • Résidence des Quatre Saisons , Sainte-Hélène