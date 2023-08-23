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Maisons de retraite / EHPAD à Digoin (71160)

4 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Digoin

Fin de vie de mon papa dans ce très bel établissement avec un personnel aux petits soins pour les résidents . Cadre magnifique . Un grand merci à vous pour votre gentillesse, sourire et bienveillantce. Encore merci pour tout cela

Par Véro P. Résidence de la Capitainerie , Digoin

Établissement très propre et spacieux. Le personnel est tres compétent,à l écoute des patients et des familles,d une gentillesse incroyable. La vue sur le port est le petit plus. Je recommande sans aucune hesitation

Par Sev P. Résidence de la Capitainerie , Digoin

Un beau cadre, un service et une ecoute pro. Bravo continuez !

Par Michel B. Résidence de la Capitainerie , Digoin

Residence très propre Cadre de vie agréable Tres bonne prise en charge globale des résidents Restauration de qualité

Par Johnny P. Résidence de la Capitainerie , Digoin

Nous avons été très agréablement surpris par l'accueil , le cadre, la disponibilité du personnel, son écoute, sa bienveillance et sa gentillesse. L'accueil ressemble à celui d'un bel hôtel . Les chambres sont très agréables et on nous a permis d'accompagner notre papa jusqu'au bout dans la dignité. Merci encore au personnel et sa directrice

Par Valérie L. Résidence de la Capitainerie , Digoin

Maisons de retraite / EHPAD proche de Digoin

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