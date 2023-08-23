Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Digoin
Fin de vie de mon papa dans ce très bel établissement avec un personnel aux petits soins pour les résidents . Cadre magnifique . Un grand merci à vous pour votre gentillesse, sourire et bienveillantce. Encore merci pour tout cela
Par Véro P. • Résidence de la Capitainerie , Digoin
Établissement très propre et spacieux. Le personnel est tres compétent,à l écoute des patients et des familles,d une gentillesse incroyable. La vue sur le port est le petit plus. Je recommande sans aucune hesitation
Par Sev P. • Résidence de la Capitainerie , Digoin
Un beau cadre, un service et une ecoute pro. Bravo continuez !
Par Michel B. • Résidence de la Capitainerie , Digoin
Residence très propre Cadre de vie agréable Tres bonne prise en charge globale des résidents Restauration de qualité
Par Johnny P. • Résidence de la Capitainerie , Digoin
Nous avons été très agréablement surpris par l'accueil , le cadre, la disponibilité du personnel, son écoute, sa bienveillance et sa gentillesse. L'accueil ressemble à celui d'un bel hôtel . Les chambres sont très agréables et on nous a permis d'accompagner notre papa jusqu'au bout dans la dignité. Merci encore au personnel et sa directrice
Par Valérie L. • Résidence de la Capitainerie , Digoin