Nous avons été très agréablement surpris par l'accueil , le cadre, la disponibilité du personnel, son écoute, sa bienveillance et sa gentillesse. L'accueil ressemble à celui d'un bel hôtel . Les chambres sont très agréables et on nous a permis d'accompagner notre papa jusqu'au bout dans la dignité. Merci encore au personnel et sa directrice

Par Valérie L. • Résidence de la Capitainerie , Digoin