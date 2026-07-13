Maisons de retraite / EHPAD dans le Jura

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Maisons de retraite / EHPAD dans leJura (39)

50 établissements trouvés

Résidence de Courcelles - Maison de retraite / EHPAD à Rochefort-sur-Nenon
Places disponibles

Résidence de Courcelles

4.9 (16)

Rochefort-sur-Nenon (39700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 805 € par mois
EHPAD USLD Armand-Truchot - Maison de retraite / EHPAD à Dole

EHPAD USLD Armand-Truchot

Dole (39100)

Maison de retraite / EHPAD
EHPAD La Maison de Clairvans - Maison de retraite / EHPAD à Chamblay

EHPAD La Maison de Clairvans

Chamblay (39380)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 430 € par mois
Maison De Retraite L'Eclaircie - Maison de retraite / EHPAD à Équevillon

Maison De Retraite L'Eclaircie

Équevillon (39300)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Clair Jura - Maison de retraite / EHPAD à Montain

Maison De Retraite Clair Jura

Montain (39210)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Edilys - Maison de retraite / EHPAD à Lons-le-Saunier

Ehpad Edilys

Lons-le-Saunier (39570)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Du Chateau - Maison de retraite / EHPAD à Vannoz

Maison De Retraite Du Chateau

Vannoz (39300)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Petites Soeurs Des Pauvres - Maison de retraite / EHPAD à Lons-le-Saunier

Maison De Retraite Petites Soeurs Des Pauvres

Lons-le-Saunier (39570)

Maison de retraite / EHPAD
Cantou Du Risoux - Maison de retraite / EHPAD à Bois-d'Amont

Cantou Du Risoux

Bois-d'Amont (39220)

Maison de retraite / EHPAD
EHPAD Le Clos de la Forêt - Maison de retraite / EHPAD à Fraisans

EHPAD Le Clos de la Forêt

Fraisans (39700)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 700 € par mois
Ehpad du Centre Hospitalier - Maison de retraite / EHPAD à Morez

Ehpad du Centre Hospitalier

Morez (39400)

Maison de retraite / EHPAD
Residence Artemis - Maison de retraite / EHPAD à Salins-les-Bains

Residence Artemis

Salins-les-Bains (39110)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 400 € par mois
Ehpad Lucien Guichard - Maison de retraite / EHPAD à Saint-Amour

Ehpad Lucien Guichard

Saint-Amour (39160)

Maison de retraite / EHPAD
EHPAD Les Vergers de la Belaine - Maison de retraite / EHPAD à Foucherans

EHPAD Les Vergers de la Belaine

Foucherans (39100)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 790 € par mois
Ehpad En Chaudon Ch - Maison de retraite / EHPAD à Lons-le-Saunier

Ehpad En Chaudon Ch

Lons-le-Saunier (39570)

Maison de retraite / EHPAD

Maisons de retraite et EHPAD dans le Jura

50 EHPAD entre vignobles, plateaux et montagnes du Jura

Le Jura compte 50 maisons de retraite habilitées à accueillir des résidents en perte d'autonomie. Ces établissements se répartissent sur l'ensemble du territoire jurassien, depuis les plaines de la Bresse jurassienne jusqu'aux sommets du Haut-Jura. Lons-le-Saunier, Dole et Saint-Claude concentrent chacune 4 établissements, tandis que Salins-les-Bains, Orgelet ou encore Clairvaux-les-Lacs offrent des options en milieu plus rural. La majorité des structures (41 sur 50) sont publiques ou associatives, ce qui garantit un maillage territorial solide même dans les secteurs les moins densément peuplés du département.

Combien coûte un EHPAD dans le Jura (39)

Le tarif médian d'une chambre simple en EHPAD dans le Jura s'établit autour de 2 700 € par mois d'après les données tarifaires des établissements référencés. En comparaison, la moyenne nationale se situe près de 2 000 € pour une chambre simple en secteur public. Les tarifs varient selon le statut de l'établissement et le niveau de prestations proposé :

Type de chambreTarif médian mensuelFourchette observée
Chambre simple2 700 €2 400 € – 2 805 €
Chambre double2 430 €
Chambre Unité Protégée2 903 €2 850 € – 2 955 €

À ces frais d'hébergement s'ajoutent les frais de soins, variables selon le niveau de dépendance du résident. Les tarifs journaliers GIR 1-2 tournent autour de 21,59 €, les GIR 3-4 autour de 13,70 € et les GIR 5-6 autour de 5,81 €. Les établissements privés du département affichent parfois des tarifs supérieurs à ces médianes, tandis que les structures publiques se situent généralement en dessous.

Bien choisir sa maison de retraite dans le Jura (39)

Trouver l'établissement qui correspond aux besoins d'un proche demande de prendre en compte plusieurs critères. La localisation joue un rôle majeur : un EHPAD proche de Dole facilite les visites familiales si la famille réside dans la plaine, tandis qu'une structure près de Saint-Claude convient mieux aux personnes attachées à leur cadre montagnard.

Le ratio encadrement soignant par résident est un indicateur à vérifier en priorité. Les EHPAD du Jura accueillent en moyenne 53 résidents, ce qui permet un suivi individualisé. Avant de s'engager, demandez à visiger l'établissement à différentes heures, à rencontrer l'équipe soignante et à consulter le projet d'établissement. Chaque maison de retraite publie ce document qui décrit son fonctionnement, ses priorités et ses axes d'amélioration.

Les familles résidant dans le département voisin de l'Ain peuvent consulter les EHPAD de l'Ain pour comparer les offres régionales.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans le Jura (39)

Chaque EHPAD du Jura dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins coordonnateurs, infirmiers, aides-soignants, psychologues et animateurs. Le rythme quotidien s'organise autour des repas, des soins d'hygiène, des activités sociales et des moments de repos. Les maisons de retraite médicalisées proposent des prises en charge adaptées à chaque niveau de dépendance, des résidents les plus autonomes (GIR 5-6) jusqu'à ceux atteints de troubles cognitifs sévères (GIR 1-2).

Les unités protégées, présentes dans plusieurs établissements jurassiens, accueillent les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou des pathologies apparentées. Ces espaces sécurisés offrent un cadre adapté avec des activités de stimulation cognitive et un encadrement renforcé. Le tarif moyen d'une chambre Unité Protégée dans le Jura atteint 2 903 € par mois.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans le Jura (39)

Certains EHPAD du Jura proposent des formules d'accueil au-delà de l'hébergement permanent. L'hébergement temporaire permet à un résident de séjourner quelques semaines dans l'établissement, par exemple lorsqu'un aidant familial est indisponible. L'accueil de jour offre un cadre structuré pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, avec des activités encadrées et des repas pris sur place.

Le processus d'admission en EHPAD suit des étapes précises : demande d'admission, évaluation de la dépendance par l'équipe médico-sociale, puis commission d'admission. Pour les séjours temporaires, les démarches sont souvent plus rapides. Renseignez-vous directement auprès de l'établissement concerné pour connaître les disponibilités et les conditions.

APA, ASH et aides financières dans le Jura (39)

Plusieurs dispositifs réduisent le reste à charge des familles. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) finance une partie des frais de dépendance en EHPAD. Son montant dépend du niveau GIR du résident et des tarifs de l'établissement. Dans le Jura, les taux de participation GIR 1-2 (21,59 €/jour) et GIR 3-4 (13,70 €/jour) sont couverts en partie par cette aide.

L'aide sociale à l'hébergement (ASH) intervient lorsque les revenus du résident ne couvrent pas le coût de l'hébergement. Elle est versée par le conseil départemental et peut donner lieu à un recours sur succession. Les autres dispositifs de financement incluent les aides au logement (APL, ALS), les réductions d'impôts et les caisses de retraite complémentaires qui peuvent prendre en charge une partie des frais.

Où trouver un EHPAD dans le Jura (39)

La plupart des EHPAD se situent autour des trois pôles urbains du département : Lons-le-Saunier (préfecture), Dole (sous-préfecture) et Saint-Claude. Des établissements sont aussi présents à Salins-les-Bains, Clairvaux-les-Lacs, Champagnole et Orgelet, couvrant ainsi les différentes régions naturelles du Jura, du Revermont aux premiers contreforts du massif jurassien.

Infographie ehpad Jura 39

Maisons de retraite / EHPAD dans le Jura

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