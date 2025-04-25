Bonjour Ma maman est dans cette établissement depuis 1 ans 1/2 dans l'unité protégée (Alzheimer). La personne à l'accueil est agréable, les espaces vert sont très bien entretenus. Le personnel soignant est bienveillant. En ce qui concerne la restauration, elle est variée et assez copieuse. Le gouter est très apprécié par ma maman. Les activités quotidiennes proposées sont correctes. Ce qui est appréciable dans cette unité protégées est que les résidents sont surveillés constamment et restent complètement libres de mouvement au sein de l'unité. Le seul reproche que j'ai, c'est qu'on ne veut pas me communiquer le poids de maman malgré que je sois son fils. On me répond que c'est confidentiel..................

Par Denis E. • Résidence Sainte-Anne , Autun