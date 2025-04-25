Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Autun
Ma mère vit depuis 6 mois dans cet établissemen ste Anne d autun. Nous sommes tout à fait satisfaits. Les professionnel sont à notre écoute et communiquants tant la direction que l équipe soignantes et autres personnes au service des résidents. Les activités proposées correspondent aux besoins de ma mère. Elle dispose une grande chambre que nous avons meublée à notre souhait. Le cadre est très agréable les repas variés. Je recommande cet établissement.
Par Clément E. • Résidence Sainte-Anne , Autun
Bonjour, mon père est dans cet établissement depuis peu et j'en suis très satisfait. Le personnel est bienveillant et je suis rassuré. Je recommande !!
Par Michel G. • Résidence Sainte-Anne , Autun
Accompagnement, soins et un quotidien adaptés à nos seniors ++. Bravo à toutes et tous.
Par Clément M. • Résidence Sainte-Anne , Autun
Bonjour Ma maman est dans cette établissement depuis 1 ans 1/2 dans l'unité protégée (Alzheimer). La personne à l'accueil est agréable, les espaces vert sont très bien entretenus. Le personnel soignant est bienveillant. En ce qui concerne la restauration, elle est variée et assez copieuse. Le gouter est très apprécié par ma maman. Les activités quotidiennes proposées sont correctes. Ce qui est appréciable dans cette unité protégées est que les résidents sont surveillés constamment et restent complètement libres de mouvement au sein de l'unité. Le seul reproche que j'ai, c'est qu'on ne veut pas me communiquer le poids de maman malgré que je sois son fils. On me répond que c'est confidentiel..................
Par Denis E. • Résidence Sainte-Anne , Autun