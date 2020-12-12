Papa a passé plusieurs mois à vos côtés et vous avez réussi à lui faire passer la meilleure fin de vie que l'on puisse espérer pour son père. L'établissement qui avait accueilli maman nous avait fâché avec l'univers des maisons de retraite. Vous nous avez réconcilié avec cet univers et nous n'aurions pas pu souhaité mieux pour lui. Même si la situation en France en ce moment vous complique la vie. Merci à toute l'équipe pour leur dévouement et à Madame La Directrice pour votre écoute, disponibilité et bienveillance. LEIHAUZER Claude

Par Claude L. • Résidence Les Amaltides , Châtenoy-le-Royal