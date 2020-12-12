Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Châtenoy-le-Royal
L’établissement est bien tenu, les résidents sont très entourés par le personnel, il y a des activités variées et adaptées. J’ai pu constater beaucoup de bienveillance de la part de l’ensemble du personnel
Par Sylvie M. • Résidence Les Amaltides , Châtenoy-le-Royal
Papa a passé plusieurs mois à vos côtés et vous avez réussi à lui faire passer la meilleure fin de vie que l'on puisse espérer pour son père. L'établissement qui avait accueilli maman nous avait fâché avec l'univers des maisons de retraite. Vous nous avez réconcilié avec cet univers et nous n'aurions pas pu souhaité mieux pour lui. Même si la situation en France en ce moment vous complique la vie. Merci à toute l'équipe pour leur dévouement et à Madame La Directrice pour votre écoute, disponibilité et bienveillance. LEIHAUZER Claude
Par Claude L. • Résidence Les Amaltides , Châtenoy-le-Royal
Très bon relationnel avec l équipe soignante et administrative. Etablissement chaleureux.
Par Thomas B. • Résidence Les Amaltides , Châtenoy-le-Royal
Une excellente gestion de cette période difficile tant au niveau de la sécurité sanitaire que l'accompagnement des résidents. Merci à toute l'équipe.
Par Arnaud L. • Résidence Les Amaltides , Châtenoy-le-Royal
Belle résidence. Il y souffle un vent dynamique et un esprit chaleureux et familiale. On recommande vivement.
Par Test N. • Résidence Les Amaltides , Châtenoy-le-Royal