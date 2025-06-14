Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montceau-les-Mines
Je complimente le personnel pour leur dévouement et patience , leur savoir faire . Un bémol … malgré tout ……avec ses grandes chaleurs pas de volets partout . Question sécurité ??? Je le comprends mais c est très perturbant pour les personnes concernées . Mme Prebolin
Par Robert P. • Les Jardins Médicis , Montceau-les-Mines
Je salue la grande bienveillance et toute la disponibilité du personnel soignant et accompagnant. La propreté des lieux, le calme et la qualité des plats proposés...Merci à tous pour les efforts souriants que vous ayez offrez aux familles . J'ajoute que les animaux de compagnie si chers au coeur de nos anciens sont les bienvenus et cela mérite d'être souligné !
Par Lydie-jehanne 9. • Les Jardins Médicis , Montceau-les-Mines
J'ai pu participer à la sortie à Paris ce 18 novembre, et accompagner 6 résidents de Médicis. Tout était très bien organisé, et s'est très bien passé ! Nous avons visité l'Assemblée Nationale, invités par le député de Montceau, M. Marguerite. Nous avons déjeuné sur une barge sur la Seine, avant de faire un tour en bateau mouche. Après un bon dîner, nous avons repris le TGV. Ce fut une grande découverte pour la majorité des résidents participants , qui ne pensaient pas , à leur âge, pouvoir encore voyager en TGV et visiter Paris ! Une journée mémorable !
Par Fr C. • Les Jardins Médicis , Montceau-les-Mines
Un cadre agréable et un personnel compétent.
Par Pascale G. • Les Jardins Médicis , Montceau-les-Mines