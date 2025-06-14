J'ai pu participer à la sortie à Paris ce 18 novembre, et accompagner 6 résidents de Médicis. Tout était très bien organisé, et s'est très bien passé ! Nous avons visité l'Assemblée Nationale, invités par le député de Montceau, M. Marguerite. Nous avons déjeuné sur une barge sur la Seine, avant de faire un tour en bateau mouche. Après un bon dîner, nous avons repris le TGV. Ce fut une grande découverte pour la majorité des résidents participants , qui ne pensaient pas , à leur âge, pouvoir encore voyager en TGV et visiter Paris ! Une journée mémorable !

Par Fr C. • Les Jardins Médicis , Montceau-les-Mines