À la suite d’une hospitalisation et d’un état de fatigue général, ma maman a été admise à l’EHPAD les Pomerelles à Ciel pour quelques semaines. Une expérience très positive et un séjour chaleureux ! D’abord du fait d’un personnel vraiment bienveillant, à l’écoute, et qui ne se départit jamais de son sourire et de sa bonne humeur. Ensuite, grace à des équipements adaptés et à de nombreuses animations qui sont proposées par l’établissement, chaque jour et pour tous les goûts. Résultat ? Les journées passent vite, dans la bonne humeur et en toute sécurité pour les résidents. Merci vraiment au personnel dans son ensemble et à madame Avril, la directrice de la résidence, dont le professionnalisme et la bonne humeur contagieuse imprègnent tout l’établissement.

Par Michel C. • Les Pomerelles , Ciel