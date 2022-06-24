Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ciel
À la suite d’une hospitalisation et d’un état de fatigue général, ma maman a été admise à l’EHPAD les Pomerelles à Ciel pour quelques semaines. Une expérience très positive et un séjour chaleureux ! D’abord du fait d’un personnel vraiment bienveillant, à l’écoute, et qui ne se départit jamais de son sourire et de sa bonne humeur. Ensuite, grace à des équipements adaptés et à de nombreuses animations qui sont proposées par l’établissement, chaque jour et pour tous les goûts. Résultat ? Les journées passent vite, dans la bonne humeur et en toute sécurité pour les résidents. Merci vraiment au personnel dans son ensemble et à madame Avril, la directrice de la résidence, dont le professionnalisme et la bonne humeur contagieuse imprègnent tout l’établissement.
Par Michel C. • Les Pomerelles , Ciel
Merci à daniella pour sa generosite sa bienveillance son savoir faire son écoute pour la famille du résident et lui même bonne route pour la suite
Par Corinne P. • Les Pomerelles , Ciel
Un très bel établissement de résidence pour nos aînés. De vrais soins apportés (présence d'un éducateur APA à plein temps, kiné, animatrice ect...) Du personnel en quantité, compétent, disponible et bienveillant. Structure très récente (4 ans seulement) et une propreté irréprochable. Chambres spacieuses et très bien agencées. Nourriture très qualitative. Bravo à toute l'équipe. Si tous les EHPAD pouvaient être comme ça...
Par Hippolyte L. • Les Pomerelles , Ciel