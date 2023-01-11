Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Rémy
Très bel établissement, personnel à l'écoute des résidents et des familles. Très compétents et aux petits soins.
Par Cathy D. • Villa Thalia , Saint-Rémy
Résidence accueillante le personnel est très sympathique et au petit soin pour les résidents en ce qui concerne la restauration on se croirait au restaurant et tout est très bon les chambres sont accueillantes et ne font pas penser à une Ehpad
Par Isabelle P. • Villa Thalia , Saint-Rémy
Je voulais vous remercier pour le professionnalisme, l'humanité et la gentillesse dont vous avez fait preuve pour accompagner mon papa dans ses derniers mois. La chambre et les espaces de vies étaient impeccables. Merci spécial à Claire pour l'attention et l'accompagnement de maman.
Par Dominique B. • Villa Thalia , Saint-Rémy
Super accueil des gens courtois et chaleureux un très belle EHPAD .
Par Dimitri D. • Villa Thalia , Saint-Rémy