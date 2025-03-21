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Maisons de retraite / EHPAD à Charnay-lès-Mâcon (71850)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Charnay-lès-Mâcon

Très propre personnel sympathique, ma maman a passé un très bon séjour je recommande cet endroit

Par Suze M. Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon

Établissement propre et convivial personnel sympathiques

Par Helest C. Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon

Mon grand-père a séjourné dans cet établissement, cela s’est très bien passé personnel, super bienveillant, accueil, chaleureux un très beau établissement

Par Mael B. Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon

Un très beau établissement mon oncle à séjourné quelques mois personnel au top et à l'écoute un accueil chaleureux résidence bien entretenu je recommande

Par Kevin H. Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon

Ma tante a séjourné dans cet établissement quelques temps, personnelle très sympathique, accueil chaleureux , l’endroit est propre et bien entretenu je le recommande

Par Cjhmehm Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon

Maisons de retraite / EHPAD proche de Charnay-lès-Mâcon

Départements proche de de Saône-et-Loire