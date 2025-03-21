Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Charnay-lès-Mâcon
Très propre personnel sympathique, ma maman a passé un très bon séjour je recommande cet endroit
Par Suze M. • Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon
Établissement propre et convivial personnel sympathiques
Par Helest C. • Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon
Mon grand-père a séjourné dans cet établissement, cela s’est très bien passé personnel, super bienveillant, accueil, chaleureux un très beau établissement
Par Mael B. • Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon
Un très beau établissement mon oncle à séjourné quelques mois personnel au top et à l'écoute un accueil chaleureux résidence bien entretenu je recommande
Par Kevin H. • Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon
Ma tante a séjourné dans cet établissement quelques temps, personnelle très sympathique, accueil chaleureux , l’endroit est propre et bien entretenu je le recommande
Par Cjhmehm • Résidence Marius Lacrouze , Charnay-lès-Mâcon