Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villeneuve-sur-Lot
Vraiment aucun problème pour accueillir un résident, a l'écoute de la famille et des résidents, respect des résidents, de la douceur de la tendresse et beaucoup d'amour dans se lieu, je vous le recommande vivement, vôtre parent y sera vraiment très très très bien.
Par Nadège C. • Résidence La Tour De Pujols , Villeneuve-sur-Lot
Epad ORPEA Villeneuve sur lot - Mon papa vient de passer plus de six années dans cet établissement, il a toujours été traité avec bienveillances et respect. Il vient de nous quitter le 21 Janvier 2023. Je remercie vivement toutes les équipes (aides-soignantes, infirmières, cadres, directrices, l'accueil, le chef et l'équipe du service restauration). J'ai eu la chance de pouvoir accompagner papa dans ses derniers jours tout a été fait pour le bien-être et le respect de papa et de sa famille. Je les remercie tous chaleureusement. Je recommande vivement cet établissement pour son cadre de vie, l'humanité et le professionnalisme des équipes.
Par Cécile G. • Résidence La Tour De Pujols , Villeneuve-sur-Lot
Mon Papa est résident depuis le 06/01/2022 contrairement à ce qui est dit sur ORPEA il est très bien traité. Le personnel est très présent. Je rends très souvent visite à mon Papa , les résidents sont bien accompagnés. Les locaux sont très propres ainsi que les résidents, ils n y a pas de mauvaises odeurs c est nickel . Les repas très bons et copieux.
Par Mireille M. • Résidence La Tour De Pujols , Villeneuve-sur-Lot
Personnels très sérieux et a l'écoute...
Par Nicole A. • Résidence La Tour De Pujols , Villeneuve-sur-Lot
Ce n'est pas une maison de retraite mais une maison familiale avec des personnes adorables. Je remercie énormément et chaleureusement : Mme Da Silva (la directrice) pour sa disponibilité, sa bienveillance et sa bonne humeur. Toutes les personnes qui prennent soin de mon papa et de tous les résidents, Samira, Valérie, Christelle, Patrick et toutes les autres, je ne peux pas citer tout le monde. Hélène qui as tjrs le sourire même au téléphone. Un GRAND, GRAND MERCI.
Par Muriel C. • Résidence La Tour De Pujols , Villeneuve-sur-Lot