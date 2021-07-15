Epad ORPEA Villeneuve sur lot - Mon papa vient de passer plus de six années dans cet établissement, il a toujours été traité avec bienveillances et respect. Il vient de nous quitter le 21 Janvier 2023. Je remercie vivement toutes les équipes (aides-soignantes, infirmières, cadres, directrices, l'accueil, le chef et l'équipe du service restauration). J'ai eu la chance de pouvoir accompagner papa dans ses derniers jours tout a été fait pour le bien-être et le respect de papa et de sa famille. Je les remercie tous chaleureusement. Je recommande vivement cet établissement pour son cadre de vie, l'humanité et le professionnalisme des équipes.

Par Cécile G. • Résidence La Tour De Pujols , Villeneuve-sur-Lot