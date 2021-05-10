Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Agen
L'Ehpad La résidence Saint Jean à Agen est top tant par le bâtiment très récent et bien conçu avec un jardin, que l'intérieur bien décoré qui est un vrai lieu de vie, chaleureux, très cosy, propre avec de petits salons. Le personnel est bienveillant et la prise en charge médicale est bonne. Merci au Docteur SERVETO et à l'ensemble du personnel et à sa gentillesse : Karine à l'accueil, les aide soignantes (Lucie, Sabrina, Julie ....) et les femmes de ménage grâce au travail desquelles ma mère s'est très bien adaptée, alors que je pensais que ce serait très difficile, sans oublier le chef d'orchestre la directrice de cet établissement. Ma mère est restée dans cet établissement de mai 2023 à mi-mars 2025. J'ai dû la transférer près de moi mais j'ai aussi choisi un établissement DomusVi qui paraissait équivalent. Merci encore à tous pour votre aide dans le moment difficile que j'ai traversé et votre gentillesse aussi à mon égard et qui m'a beaucoup touchée. Je ne vous oublierai pas
Par Nadège T. • La Résidence Saint-Jean , Agen
Merci à toute l’équipe. Le directeur est vraiment au top, à l’écoute, attentif et bienveillant . Bel accompagnement pour nos aînés ! Résidence seniors très agréable. Je recommande !
Par Danielle L. • Résidence Les Magnolias , Agen
merci à toute l’équipe soignante qui a accompagné notre père (Bernard Debaire) dans sa fin de vie, avec beaucoup de d’humanité, de compétence et de respect. Elle a beaucoup entouré et rassuré papa tout au long de son séjour à l’Ehpad.. Merci à tous
Par Jacques A. • La Résidence Saint-Jean , Agen
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et les soins attentionnés que vous avez prodigués à mon épouse durant son séjour au sein de votre établissement. Votre dévouement et votre professionnalisme ont grandement contribué à son bien-être et à son confort Je souhaite remercier tout particulièrement le personnel soignant pour leur gentillesse et leur disponibilité.
Par Alain D. • La Résidence Saint-Jean , Agen
L'EHPAD Résidence Saint-Jean offre un environnement chaleureux et sécurisant pour nos aînés. Le personnel est attentionné et compétent, et les activités proposées sont variées. Nous sommes très satisfaits de leur accompagnement
Par Etienne • La Résidence Saint-Jean , Agen