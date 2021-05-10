L'Ehpad La résidence Saint Jean à Agen est top tant par le bâtiment très récent et bien conçu avec un jardin, que l'intérieur bien décoré qui est un vrai lieu de vie, chaleureux, très cosy, propre avec de petits salons. Le personnel est bienveillant et la prise en charge médicale est bonne. Merci au Docteur SERVETO et à l'ensemble du personnel et à sa gentillesse : Karine à l'accueil, les aide soignantes (Lucie, Sabrina, Julie ....) et les femmes de ménage grâce au travail desquelles ma mère s'est très bien adaptée, alors que je pensais que ce serait très difficile, sans oublier le chef d'orchestre la directrice de cet établissement. Ma mère est restée dans cet établissement de mai 2023 à mi-mars 2025. J'ai dû la transférer près de moi mais j'ai aussi choisi un établissement DomusVi qui paraissait équivalent. Merci encore à tous pour votre aide dans le moment difficile que j'ai traversé et votre gentillesse aussi à mon égard et qui m'a beaucoup touchée. Je ne vous oublierai pas

Par Nadège T. • La Résidence Saint-Jean , Agen