Établissement présentant un accueil professionnel et humain. Une équipe soignante et administrative à l'écoute et disponible Une directrice disponible à l'écoute qui présente des valeurs humaines et qui prend en compte une bienveillance tant sur les résidents que sur les équipes et les familles... Agréablement surprise de cette établissement et un grand merci à toute l'équipe de Saint exupery.

Par Aurelie B. • Résidence Saint Exupéry , Marmande