Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Marmande
Une résidence qui respecte ces valeurs, proche des résidents et des familles, au top
Par Julia L. • Résidence Saint Exupéry , Marmande
Une résidence des plus chaleureuse, un personnel souriant, compétent et à l’écoute que ce soit de soin ou d’administratif. Une direction au top je recommande vivement
Par Cazanobes C. • Résidence Saint Exupéry , Marmande
je recommande cette résidence, personnel formidable
Par Dorine G. • Résidence Saint Exupéry , Marmande
une jolie résidence, très bien tenue, propre et soigné, avec un personnel très qualifié, à l’écoute et avec un sens de l’empathie hors du commun. L’administration est au top, des personnes autant à l’écoute que professionnelle, je recommande vivement !!
Par Elisa L. • Résidence Saint Exupéry , Marmande
Établissement présentant un accueil professionnel et humain. Une équipe soignante et administrative à l'écoute et disponible Une directrice disponible à l'écoute qui présente des valeurs humaines et qui prend en compte une bienveillance tant sur les résidents que sur les équipes et les familles... Agréablement surprise de cette établissement et un grand merci à toute l'équipe de Saint exupery.
Par Aurelie B. • Résidence Saint Exupéry , Marmande