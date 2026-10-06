Résidence Les Rives D'Or à La Couture-Boussey (27)
4.8 (12)
Maison de retraite / EHPAD à La Couture-Boussey (27)
37 rue de Serez, 27750 La Couture-Boussey
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 10 lits avec prise en charge spécialisée des troubles du comportement et dispositif anti-fugue Cadre de vie exceptionnel dans un parc arboré avec terrasse, au coeur de la vallée de l'Eure Restauration préparée sur place avec un diététicien et des régimes adaptés (sans sel, mouliné, végétarien, religieux)
À propos de l'établissement
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Résidence Les Rives D'Or
Questions fréquentes
Quels types de chambres sont disponibles à la Résidence Les Rives D'Or ?
L'établissement propose des chambres individuelles et doubles, spacieuses et lumineuses. Les résidents ont la possibilité d'amener leurs propres meubles pour personnaliser leur espace de vie.
La Résidence Les Rives D'Or dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité protégée de 10 lits dédiée à l'accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, avec une prise en charge adaptée aux troubles du comportement et aux tendances à la fugue.
Quelles animations et activités sont proposées aux résidents ?
L'établissement organise des animations 5 à 6 fois par semaine, incluant des ateliers mémoire et de stimulation cognitive, de la gymnastique douce, de la poterie, de la lecture, des conférences, des concerts, des repas à thème, des jeux, des ateliers et des sorties extérieures. L'établissement collabore également avec la commune pour des animations intergénérationnelles.
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Résidence Les Rives D'Or
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