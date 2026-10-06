37 rue de Serez, 27750 La Couture-Boussey

Unité protégée Alzheimer de 10 lits avec prise en charge spécialisée des troubles du comportement et dispositif anti-fugue

Cadre de vie exceptionnel dans un parc arboré avec terrasse, au coeur de la vallée de l'Eure

Restauration préparée sur place avec un diététicien et des régimes adaptés (sans sel, mouliné, végétarien, religieux)