Résidence Les Feuillans à Brosville (27)
4.9 (21)
Maison de retraite / EHPAD à Brosville (27)
1 sente des Courtieux, 27930 Brosville
Les points forts de l'établissement
Unité protégée Alzheimer de 12 places avec espace Snoezelen Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie au quotidien EHPAD à taille humaine de 33 places avec parc arboré
À propos de l'établissement
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Résidence Les Feuillans
Questions fréquentes
Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Les Feuillans ?
L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démences apparentées dans une unité protégée de 12 places. Il prend également en charge les résidents nécessitant une sonde gastrique ou une oxygénothérapie. Un psychologue et un ergothérapeute interviennent en interne pour un suivi adapté.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
La résidence organise des séances d'art-thérapie, de musicothérapie et de zoothérapie, ainsi que de la gymnastique douce. Les résidents participent aussi à des ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont régulièrement organisées grâce à un service de navettes.
Comment se déroule la vie quotidienne dans cet EHPAD ?
Les repas sont préparés sur place chaque jour dans la cuisine de l'établissement. Les résidents peuvent personnaliser leur chambre en apportant leurs meubles. L'EHPAD dispose d'un espace Snoezelen pour la relaxation sensorielle, d'un salon de coiffure, d'un espace beauté et d'un service de pédicure.
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