Quels types de pathologies sont pris en charge à la Résidence Les Feuillans ? L'établissement accueille les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de démences apparentées dans une unité protégée de 12 places. Il prend également en charge les résidents nécessitant une sonde gastrique ou une oxygénothérapie. Un psychologue et un ergothérapeute interviennent en interne pour un suivi adapté.

Quelles activités sont proposées aux résidents ? La résidence organise des séances d'art-thérapie, de musicothérapie et de zoothérapie, ainsi que de la gymnastique douce. Les résidents participent aussi à des ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont régulièrement organisées grâce à un service de navettes.