Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Marcel-lès-Valence
La résidence Clos Rousset est un véritable refuge pour maman. Le Directeur et le personnel s'occupent très bien des résidents et sont très attentionnés. La nourriture est excellente, faite maison et bien présentée. L'entretien de la résidence, des chambres... est très soigné.
Par Francis G. • Le Clos Rousset , Saint-Marcel-lès-Valence
Beaucoup de bienveillance et de respect de la part de l'équipe. Le cadre est agréable et reposant. Merci à toutes les personnes intervenantes.
Par Anne M. • Le Clos Rousset , Saint-Marcel-lès-Valence
Résidence connue depuis son ouverture en 2013. Deux résidentes de ma famille y ont séjourné et l'une y est toujours présente. Tout y est fait pour le bien être des résidents sur tous les plans. Excellent suivi des résidents. Personnel au plus près des résidents avec sympathie, patience, à l'écoute. Bonne communication avec la famille. Endroit agréable durant les visites. Je recommande vivement cet EHPAD Le Clos Rousset .
Par Armelle M. • Le Clos Rousset , Saint-Marcel-lès-Valence
Très bon accueil. Mais voilà que 3 jours que mon papa est entré au clos rousset. bel établissement. Bel extérieur. Belle chambre. Je connais cet établissement car ma belle-mère ( la maman de mon mari ) y est restée presque 4ans mais valide sans pathologie juste son âge 92 ans et la peur d etre seule c'était son souhait d'être là. Pour mon papa aussi c'est son souhait la peur d'etre seul chez lui. Je reviendrai sur mon avis quand il y aura passer quelques jours voir quelques mois.
Par Muriel B. • Le Clos Rousset , Saint-Marcel-lès-Valence
Meilleur Ehpad de la région pour moi, Propre, bien placé au calme... top
Par Raz-dar L. • Le Clos Rousset , Saint-Marcel-lès-Valence