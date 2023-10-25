Très bon accueil. Mais voilà que 3 jours que mon papa est entré au clos rousset. bel établissement. Bel extérieur. Belle chambre. Je connais cet établissement car ma belle-mère ( la maman de mon mari ) y est restée presque 4ans mais valide sans pathologie juste son âge 92 ans et la peur d etre seule c'était son souhait d'être là. Pour mon papa aussi c'est son souhait la peur d'etre seul chez lui. Je reviendrai sur mon avis quand il y aura passer quelques jours voir quelques mois.

Par Muriel B. • Le Clos Rousset , Saint-Marcel-lès-Valence