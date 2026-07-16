Maisons de retraite / EHPAD en Isère

Maisons de retraite et EHPAD en Isère

103 EHPAD entre Grenoble, Vienne, le Grésivaudan, le Voironnais et le Nord-Isère

L'Isère compte 103 EHPAD référencés sur BookingSeniors, répartis sur l'ensemble du département. Sans surprise, la densité est la plus forte autour de Grenoble, mais les établissements couvrent aussi des secteurs bien plus éloignés : la vallée du Grésivaudan jusqu'à Crolles et Pontcharra, le Voironnais autour de Voiron et Tullins, le Nord-Isère avec Bourgoin-Jallieu, la plaine de la Bièvre et le secteur de Vienne au nord.

Grenoble concentre à elle seule 7 EHPAD, ce qui en fait la ville la mieux dotée du département. Vienne en accueille 4. Échirolles et Bourgoin-Jallieu disposent chacune de 3 établissements. La capacité moyenne d'un EHPAD isérien est de 89 places, un format qui correspond à des structures à taille humaine : assez grandes pour réunir une équipe médicale complète, assez petites pour que le lien avec les résidents reste réel.

Sur le plan du statut juridique, le secteur public domine largement : 96 EHPAD publics, aux côtés de 58 établissements associatifs et 9 structures privées commerciales. Cette répartition a une incidence directe sur les tarifs, les établissements publics et associatifs étant en général moins onéreux que les privés.

Combien coûte un EHPAD en Isère (38)

Le coût d'un EHPAD se compose de trois parties distinctes : le tarif hébergement, le tarif dépendance et le tarif soins. Seul le tarif hébergement est à la charge du résident ou de sa famille ; le tarif soins est couvert par l'Assurance maladie.

Type de chambre Tarif médian Fourchette observée Chambre simple 3 105 €/mois 1 989 € à 3 990 € Chambre double 2 760 €/mois 2 535 € à 3 420 € Unité protégée (Alzheimer) 3 098 €/mois 2 535 € à 3 660 €

L'enquête nationale des tarifs situe la médiane pour une chambre simple à 2 276 €/mois, avec des écarts allant de 1 744 € à 2 878 €. L'écart entre ces deux sources reflète la différence entre les tarifs affichés par les établissements et les données déclaratives officielles, souvent en décalage avec la réalité des factures. Concrètement, les familles doivent prévoir une base de 2 500 à 3 200 € par mois pour une chambre individuelle dans un EHPAD isérien.

Le tarif dépendance est fixé par le Conseil départemental de l'Isère et varie selon le niveau de perte d'autonomie mesuré par la grille GIR : 25,46 €/jour pour les GIR 1 et 2 (dépendance lourde), 16,16 €/jour pour les GIR 3 et 4 (dépendance modérée), 6,83 €/jour pour les GIR 5 et 6 (dépendance légère). Une partie de ce montant peut être couverte par l'APA versée par le département.

Pour aller plus loin sur les mécanismes de prise en charge, consultez notre dossier financement EHPAD.

Bien choisir sa maison de retraite en Isère (38)

Le tarif ne fait pas tout. Plusieurs critères concrets méritent d'être évalués avant de signer un contrat d'hébergement :

La localisation : un établissement proche du domicile des proches facilite les visites régulières, ce qui joue directement sur le bien-être des résidents. En Isère, l'accessibilité varie selon les secteurs : les EHPAD du coeur de Grenoble sont desservis par les transports en commun, ceux du Grésivaudan ou de la Bièvre nécessitent souvent une voiture.

: un établissement proche du domicile des proches facilite les visites régulières, ce qui joue directement sur le bien-être des résidents. En Isère, l'accessibilité varie selon les secteurs : les EHPAD du coeur de Grenoble sont desservis par les transports en commun, ceux du Grésivaudan ou de la Bièvre nécessitent souvent une voiture. Le projet de vie et d'animation : les activités proposées varient beaucoup d'un établissement à l'autre, selon les ressources et la culture interne. Une visite sur place permet de juger si l'ambiance correspond à la personnalité du futur résident.

: les activités proposées varient beaucoup d'un établissement à l'autre, selon les ressources et la culture interne. Une visite sur place permet de juger si l'ambiance correspond à la personnalité du futur résident. Le taux d'encadrement : le ratio soignants/résidents influe directement sur la qualité de la prise en charge quotidienne. On peut le demander explicitement lors de la visite ou par courrier à la direction.

: le ratio soignants/résidents influe directement sur la qualité de la prise en charge quotidienne. On peut le demander explicitement lors de la visite ou par courrier à la direction. La liste d'attente : les EHPAD publics et associatifs en Isère ont souvent des délais de plusieurs mois. Anticiper la demande d'admission reste la meilleure façon d'éviter de se retrouver en situation d'urgence.

Pour préparer le dossier administratif, retrouvez toutes les pièces nécessaires dans notre guide sur le dossier d'admission en EHPAD. Si vous souhaitez mieux comprendre ce que recouvre ce type d'établissement, notre page EHPAD signification explique les missions et le cadre réglementaire.

Soins et vie quotidienne en EHPAD en Isère (38)

Un EHPAD est avant tout un lieu de soins médicalisés. Le personnel médical et paramédical assure une présence 24h/24 : infirmiers, aides-soignants, médecin coordonnateur, kinésithérapeute, ergothérapeute selon les établissements. Les résidents conservent leur médecin traitant, mais la coordination des soins est assurée en interne.

La vie quotidienne s'organise autour des repas, des soins de nursing et des activités proposées par les animateurs. En Isère, plusieurs établissements sont engagés dans des démarches de qualité reconnues, notamment autour de la bientraitance et de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Les unités protégées, présentes dans de nombreux EHPAD du département, accueillent les résidents atteints d'Alzheimer ou de troubles apparentés dans un espace sécurisé et spécifiquement aménagé.

Les EHPAD situés dans les communes de montagne ou de semi-montagne, comme ceux du Grésivaudan, bénéficient souvent d'environnements calmes avec des espaces extérieurs accessibles une grande partie de l'année. C'est un critère que les familles citent régulièrement comme décisif lors des visites de présélection.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour en Isère (38)

L'entrée en EHPAD n'est pas nécessairement définitive ni à temps plein. Trois formules existent selon les besoins de la personne et de sa famille :

L'hébergement permanent : la formule classique, avec une chambre attribuée durablement. C'est la situation de la grande majorité des résidents en Isère.

: la formule classique, avec une chambre attribuée durablement. C'est la situation de la grande majorité des résidents en Isère. L'hébergement temporaire : séjour de quelques semaines, utile pour soulager les aidants à domicile ou pour une convalescence après une hospitalisation. La durée légale maximale est de 90 jours par an. Les places sont rares et très demandées dans le département.

: séjour de quelques semaines, utile pour soulager les aidants à domicile ou pour une convalescence après une hospitalisation. La durée légale maximale est de 90 jours par an. Les places sont rares et très demandées dans le département. L'accueil de jour : la personne vient en journée et rentre chez elle le soir. Cette formule permet de maintenir le lien social tout en apportant un soutien aux proches aidants. Elle n'est pas proposée par tous les EHPAD isériens ; mieux vaut se renseigner directement auprès des établissements.

Ces trois modalités peuvent se combiner ou évoluer dans le temps selon l'état de santé de la personne et la capacité des aidants à maintenir une présence à domicile.

APA, ASH et aides financières en Isère (38)

Le reste à charge en EHPAD peut être allégé par plusieurs dispositifs d'aide :

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) est versée par le Conseil départemental de l'Isère aux personnes classées GIR 1 à 4. Elle couvre une partie du tarif dépendance. Son montant dépend du niveau de perte d'autonomie et des ressources du bénéficiaire. Notre dossier APA définition détaille les critères d'attribution et les démarches à suivre auprès du département.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) peut prendre en charge tout ou partie du tarif hébergement pour les résidents dont les ressources sont insuffisantes. Elle est instruite par le Conseil départemental de l'Isère et peut impliquer une obligation alimentaire des enfants. L'ASH est principalement accessible dans les EHPAD publics et associatifs habilités à l'aide sociale, qui représentent la quasi-totalité des établissements du département.

L'Allocation de Logement Social (ALS) peut s'appliquer sous conditions de ressources. Les caisses de retraite proposent parfois des aides complémentaires selon les régimes d'affiliation. Notre dossier complet sur le financement en EHPAD récapitule l'ensemble de ces dispositifs et les conditions pour en bénéficier.

Où trouver un EHPAD en Isère (38)

BookingSeniors référence 103 EHPAD dans le département de l'Isère. Les principales villes disposant d'établissements sont Grenoble (7 EHPAD), Vienne (4), Échirolles (3), Bourgoin-Jallieu (3), Saint-Jean-de-Bournay (2), Saint-Quentin-Fallavier (2), Saint-Martin-d'Hères (2) et Beaurepaire (2).