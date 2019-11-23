Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Sorlin-en-Valloire
Etablissement de petite taille accueillant des persones âgées en Résidence Autonomie ou en EHPAD selon les besoins de chacun.
Par Bibu P. • Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire
Petite résidence à taille humaine avec un personnel bienveillant et à l'écoute des résidents et de leur famille.
Par Romuald G. • Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire
rencontre avec des clients et le personnel super . u. lieu calme et à l écoute des patients
Par Corinne P. • Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire