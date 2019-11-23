BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Sorlin-en-Valloire (26210)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Sorlin-en-Valloire

Très chouette établissement !

Par Mélanie M. Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire

Etablissement de petite taille accueillant des persones âgées en Résidence Autonomie ou en EHPAD selon les besoins de chacun.

Par Bibu P. Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire

Très bien

Par Anaïs M. Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire

Petite résidence à taille humaine avec un personnel bienveillant et à l'écoute des résidents et de leur famille.

Par Romuald G. Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire

rencontre avec des clients et le personnel super . u. lieu calme et à l écoute des patients

Par Corinne P. Résidence Vallis Aurea , Saint-Sorlin-en-Valloire

Maisons de retraite / EHPAD proche de Saint-Sorlin-en-Valloire

Départements proche de de Drôme