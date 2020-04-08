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Maisons de retraite / EHPAD à Montélimar (26200)

4 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montélimar

Comment ne pas remercier l'ensemble du personnel tant hôtelier que soignant: notre mère y a passé 50 jours avant de mourir brutalement, le 14 décembre à 83 ans . Elle s'y était très bien habituée, retrouvant même ses repères, on ne peut oublier la gentillesse dont à fait preuve l'ensemble du personnel envers elle: je recommande sans réserve cet établissement qui nous a donné pleinement satisfaction

Par Jean-pierre M. La Clairiere , Montélimar

Merci à toute l'équipe pour l'anniversaire de notre maman Jacqueline Duchêne. Remerciements particuliers à Carole et tout le personnel de la restauration . De la part des deux fils.

Par Philippe D. La Clairiere , Montélimar

Ma tante y séjourne et elle s'y trouve globalement très bien, satisfait par les cadre, le beau jardin extérieur et les multiples activités proposées.

Par Georges G. La Clairiere , Montélimar

La gentillesse, la disponibilité et le soin des intervenants à tous les niveaux, de la directrice au personnel d'entretien en passant par, les infirmiers, les aides-soignantes, la psychologue, le kiné, les animateurs des ateliers... La communication avec la famille, notamment au moment de l'accompagnement en fin de vie. Je recommande cet établissement et encore merci !!!

Par Lucini D. La Clairiere , Montélimar

Très très bonne équipe de soignants, attentionnés et mobilisés, et avec beaucoup d'empathie.

Par Valérie F. La Clairiere , Montélimar

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