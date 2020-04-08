Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montélimar
Comment ne pas remercier l'ensemble du personnel tant hôtelier que soignant: notre mère y a passé 50 jours avant de mourir brutalement, le 14 décembre à 83 ans . Elle s'y était très bien habituée, retrouvant même ses repères, on ne peut oublier la gentillesse dont à fait preuve l'ensemble du personnel envers elle: je recommande sans réserve cet établissement qui nous a donné pleinement satisfaction
Par Jean-pierre M. • La Clairiere , Montélimar
Merci à toute l'équipe pour l'anniversaire de notre maman Jacqueline Duchêne. Remerciements particuliers à Carole et tout le personnel de la restauration . De la part des deux fils.
Par Philippe D. • La Clairiere , Montélimar
Ma tante y séjourne et elle s'y trouve globalement très bien, satisfait par les cadre, le beau jardin extérieur et les multiples activités proposées.
Par Georges G. • La Clairiere , Montélimar
La gentillesse, la disponibilité et le soin des intervenants à tous les niveaux, de la directrice au personnel d'entretien en passant par, les infirmiers, les aides-soignantes, la psychologue, le kiné, les animateurs des ateliers... La communication avec la famille, notamment au moment de l'accompagnement en fin de vie. Je recommande cet établissement et encore merci !!!
Par Lucini D. • La Clairiere , Montélimar
Très très bonne équipe de soignants, attentionnés et mobilisés, et avec beaucoup d'empathie.
Par Valérie F. • La Clairiere , Montélimar