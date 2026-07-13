Maisons de retraite / EHPAD dans les Côtes-d'Armor

Maisons de retraite et EHPAD dans les Côtes-d'Armor

100 EHPAD entre Trégor, Penthièvre et Goëlo dans les Côtes-d'Armor (22)

Le département des Côtes-d'Armor compte 100 EHPAD. Ils se répartissent du littoral nord, le long de la côte de Granit Rose, jusqu'aux terres vallonnées de l'Argoat. Ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes accueillent des seniors en perte d'autonomie dans des structures médicalisées, avec une capacité moyenne de 82 places par établissement. Ce maillage, assez dense pour un département breton, permet aux familles de trouver un EHPAD proche de chez elles, que ce soit dans le Trégor autour de Lannion, le long du Goëlo vers Paimpol ou encore dans le Penthièvre près de Lamballe.

Côté gestion, le secteur public domine largement. 68 % des établissements sont pilotés par des centres hospitaliers ou des centres communaux d'action sociale. Le secteur associatif, porté par des fondations ou des associations à but non lucratif, représente 27 % de l'offre. Quant au privé commercial, il ne pèse que 5 % du parc départemental, un chiffre bien en dessous de la moyenne nationale. Résultat concret : les tarifs d'hébergement restent globalement plus contenus qu'ailleurs en France.

Saint-Brieuc, préfecture du département, concentre à elle seule 9 EHPAD. Dinan en compte 5. Lannion, Paimpol et Merdrignac disposent chacune de 3 établissements, tandis que Loudéac, Plestin-les-Grèves et Créhen complètent l'offre avec 2 EHPAD chacune. Le reste du parc se distribue dans les bourgs et petites villes de l'intérieur, garantissant une couverture territoriale assez homogène sur tout le territoire costarmoricain.

Combien coûte un EHPAD dans les Côtes-d'Armor (22)

Combien faut-il prévoir chaque mois pour un EHPAD dans les Côtes-d'Armor ? La réponse dépend du type de chambre, du statut de l'établissement et du niveau de dépendance du pensionnaire. Trois volets composent la tarification : l'hébergement, à la charge du pensionnaire ou de sa famille, le tarif dépendance, partiellement couvert par l'APA, et le forfait soins, financé par l'Assurance maladie.

Type de chambre Tarif médian Fourchette basse Fourchette haute Chambre simple 2 490 €/mois 2 103 € 3 405 € Chambre double 2 175 €/mois 1 950 € 2 400 €

Le tarif dépendance, identique dans tous les établissements publics du département, s'élève à 6,10 € par jour pour les GIR 1-2, 3-4 et 5-6. Les EHPAD publics affichent sans surprise les prix les plus accessibles. Les quelques structures privées, elles, pratiquent des tarifs souvent proches de la fourchette haute. Pour mieux comprendre les mécanismes de financement d'un séjour en EHPAD, sachez que plusieurs dispositifs d'aide existent et peuvent réduire le reste à charge de façon significative.

Bien choisir sa maison de retraite dans les Côtes-d'Armor (22)

Trouver le bon EHPAD pour un proche âgé, voilà une démarche qui demande de croiser plusieurs critères. La localisation géographique arrive souvent en tête. Un établissement proche de la famille, c'est la garantie de visites régulières et d'un lien social maintenu. Le choix ne manque pas dans les Côtes-d'Armor : EHPAD urbains à Saint-Brieuc ou Dinan, structures en bord de mer à Paimpol ou Plestin-les-Grèves, maisons de retraite nichées dans la campagne bretonne.

Mais la localisation ne fait pas tout. D'autres éléments méritent qu'on s'y attarde :

Le taux d'encadrement soignant (nombre d'aides-soignants et d'infirmiers par lit)

La qualité des espaces de vie : salles communes, jardins, lieux de déambulation sécurisés

L'existence d'une unité Alzheimer ou d'un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA)

Les horaires de visite, la souplesse d'organisation et la place laissée aux familles

Le projet d'établissement et les activités proposées au quotidien

Côté administratif, la constitution du dossier d'admission en EHPAD passe par un formulaire national unique (cerfa), avec un volet administratif et un volet médical rempli par le médecin traitant. Un conseil pratique : déposez plusieurs dossiers en parallèle dans différents établissements du département. Cela raccourcit les délais d'attente, parfois longs dans les EHPAD les plus demandés de l'agglomération briochine.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans les Côtes-d'Armor (22)

Chaque EHPAD du département emploie une équipe pluridisciplinaire. Médecins coordonnateurs, infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinésithérapeutes : cette présence médicale, permanente ou quasi permanente, assure le suivi des pathologies chroniques, la distribution des traitements et la prise en charge des urgences. Les établissements qui disposent d'une unité protégée accueillent les personnes atteintes de troubles cognitifs dans un cadre sécurisé et stimulant.

Et la vie quotidienne, à quoi ressemble-t-elle concrètement ? Elle ne se limite pas aux soins, loin de là. Les EHPAD costarmoricains organisent des ateliers mémoire, des séances de gymnastique douce, des activités manuelles et des sorties culturelles. Certains établissements du littoral profitent de la proximité de la mer pour proposer des promenades sur les sentiers côtiers accessibles. Les animations varient d'un EHPAD à l'autre : chorale, jardinage thérapeutique, rencontres intergénérationnelles avec les écoles voisines. La restauration, souvent préparée sur place, s'adapte aux régimes alimentaires spécifiques et aux textures modifiées pour les personnes souffrant de troubles de la déglutition.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans les Côtes-d'Armor (22)

L'hébergement permanent reste la formule la plus courante. Le pensionnaire s'installe durablement et l'EHPAD devient son lieu de vie principal. Mais d'autres modalités d'accueil existent, adaptées à des situations bien différentes.

L'hébergement temporaire, limité à 90 jours par an, s'adresse aux personnes âgées en sortie d'hospitalisation ou dont l'aidant familial a besoin de souffler un peu. C'est aussi un bon moyen de tester la vie en collectivité avant un placement définitif. Plusieurs EHPAD du département, notamment à Saint-Brieuc et Dinan, disposent de places dédiées à ce type d'accueil.

L'accueil de jour fonctionne différemment. Il propose une prise en charge à la journée, en général du lundi au vendredi. Les personnes âgées vivant à domicile profitent d'activités thérapeutiques et d'un encadrement professionnel pendant quelques heures, puis regagnent leur logement le soir. Ce dispositif soulage les aidants tout en retardant l'entrée en hébergement complet. Attention toutefois : tous les EHPAD ne proposent pas ces trois formules, pensez à vérifier la disponibilité lors de votre demande d'admission.

APA, ASH et aides financières dans les Côtes-d'Armor (22)

Le reste à charge en EHPAD peut être allégé grâce à plusieurs aides cumulables. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement couvre une partie du tarif dépendance. Son montant dépend du niveau de perte d'autonomie, évalué selon la grille AGGIR (GIR 1 à 4). Dans les Côtes-d'Armor, la demande d'APA se dépose auprès du Conseil départemental qui instruit le dossier et notifie le montant attribué.

L'aide sociale à l'hébergement (ASH), versée par le département, prend en charge tout ou partie des frais d'hébergement pour les personnes âgées dont les revenus sont insuffisants. Elle concerne uniquement les EHPAD habilités à l'aide sociale, ce qui est le cas de la majorité des structures publiques costarmoricaines. Les obligations alimentaires des descendants entrent dans le calcul, un point à ne pas négliger.

D'autres dispositifs viennent compléter ces aides principales :

Les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF, applicables y compris en EHPAD

La réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance (plafonnée à 10 000 € de dépenses par an)

Les aides des caisses de retraite complémentaire ou des mutuelles, selon les contrats souscrits

En cumulant ces différentes aides, la facture peut baisser de plusieurs centaines d'euros par mois. Mieux vaut préparer son dossier en amont, dès le début des démarches d'admission, pour éviter les retards de versement.

Où trouver un EHPAD dans les Côtes-d'Armor (22)

Saint-Brieuc concentre 9 établissements, le plus grand choix du département. Dinan propose 5 EHPAD au cœur de sa cité médiévale. Lannion, Paimpol et Merdrignac comptent chacune 3 maisons de retraite médicalisées. Loudéac, Plestin-les-Grèves et Créhen disposent de 2 EHPAD chacune, des alternatives appréciées en milieu rural ou sur le littoral breton.