BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

les Jardins d'Erquy à Erquy (22)

4.9 (16)
Maison de retraite / EHPAD à Erquy (22)
37 rue Saint Michel, 22430 Erquy

Les points forts de l'établissement

Parc arboré d'1,5 hectare à 3 min de la mer Prise en charge de pathologies complexes (trachéotomie, sonde gastrique) Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie sur place

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
les Jardins d'Erquy

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Quelles pathologies sont acceptées aux Jardins d'Erquy ?
La résidence accueille des résidents sous oxygène, porteurs d'une trachéotomie ou d'une sonde gastrique, ainsi que les personnes hémiplégiques ou atteintes de démence à corps de Lewy. Les profils avec surcharge pondérale ou dépendance alcoolique sont également pris en charge.
Le résident peut-il personnaliser sa chambre ?
Oui, les résidents ont la possibilité d'amener leurs propres meubles et objets personnels pour recréer un cadre familier. Les chambres disposent d'un accès internet et du Wi-Fi.
Quelles activités sont proposées au quotidien ?
Le programme inclut de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie, des ateliers mémoire, jardinage et cuisine, ainsi que de la gymnastique douce. Des sorties extérieures avec navette sont organisées régulièrement, et des événements festifs ponctuent l'année.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

La Tourelle d'Argent - Maison de retraite / EHPAD à Trémuson
Places disponibles

La Tourelle d'Argent

5.0 (11)

Trémuson (22440)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 400 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Erquy (22430)