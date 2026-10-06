les Jardins d'Erquy à Erquy (22)
4.9 (16)
Maison de retraite / EHPAD à Erquy (22)
37 rue Saint Michel, 22430 Erquy
Les points forts de l'établissement
Parc arboré d'1,5 hectare à 3 min de la mer Prise en charge de pathologies complexes (trachéotomie, sonde gastrique) Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie sur place
À propos de l'établissement
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les Jardins d'Erquy
Questions fréquentes
Quelles pathologies sont acceptées aux Jardins d'Erquy ?
La résidence accueille des résidents sous oxygène, porteurs d'une trachéotomie ou d'une sonde gastrique, ainsi que les personnes hémiplégiques ou atteintes de démence à corps de Lewy. Les profils avec surcharge pondérale ou dépendance alcoolique sont également pris en charge.
Le résident peut-il personnaliser sa chambre ?
Oui, les résidents ont la possibilité d'amener leurs propres meubles et objets personnels pour recréer un cadre familier. Les chambres disposent d'un accès internet et du Wi-Fi.
Quelles activités sont proposées au quotidien ?
Le programme inclut de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie, des ateliers mémoire, jardinage et cuisine, ainsi que de la gymnastique douce. Des sorties extérieures avec navette sont organisées régulièrement, et des événements festifs ponctuent l'année.
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