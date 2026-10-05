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La Tourelle d'Argent à Trémuson (22)

5.0 (11)
Maison de retraite / EHPAD à Trémuson (22)
9 rue du Roselier, 22440 Trémuson

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS cumulés Cadre verdoyant proche baie de Saint-Brieuc Établissement rénové du groupe DomusVi

À propos de l'établissement

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La Tourelle d'Argent

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Questions fréquentes

Quelle est la capacité d'accueil de La Tourelle d'Argent ?
La résidence compte 77 lits répartis en 71 chambres individuelles et 3 chambres doubles pour couples. Trois places sont dédiées à l'accueil temporaire. Toutes les chambres sont meublées et équipées d'une salle de bain privative.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet EHPAD ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA pour la perte d'autonomie, l'ASH pour l'aide sociale à l'hébergement et l'APL/ALS pour l'aide au logement. Ces aides permettent de réduire le reste à charge des familles selon leur situation.
Mon proche peut-il faire un séjour court à La Tourelle d'Argent ?
Oui, la résidence réserve 3 places à l'accueil temporaire. Cette formule convient aux sorties d'hospitalisation, aux périodes de convalescence ou au répit des aidants familiaux. La durée du séjour est à convenir avec la direction.

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