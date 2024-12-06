Ma maman est résidente dans cet EHPAD et tout est fait pour que sa vie au sein de cet établissement soit agréable. Le personnel se met en quatre pour apporter toute l’attention nécessaire à chaque résident. Nous avons était bien accompagné lors de l'installation de ma maman. Les chambres sont toujours propres, le linge lavé et ranger, les repas variés. Le suivi médicale est optimale, il y a des infirmiers, des aides soignantes à qui l’on peut faire toute confiance. Les animations de l'après-midi sont gaies et ludiques. Même les animaux en visitent sont autorisés et très bien admis. Un grand MERCI à tout le personnel pour leur dévouement et gentillesse envers les seniors et les familles.

Par Famille M. • les Jardins d'Erquy , Erquy