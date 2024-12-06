Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Erquy
Ma maman est résidente dans cet EHPAD et tout est fait pour que sa vie au sein de cet établissement soit agréable. Le personnel se met en quatre pour apporter toute l’attention nécessaire à chaque résident. Nous avons était bien accompagné lors de l'installation de ma maman. Les chambres sont toujours propres, le linge lavé et ranger, les repas variés. Le suivi médicale est optimale, il y a des infirmiers, des aides soignantes à qui l’on peut faire toute confiance. Les animations de l'après-midi sont gaies et ludiques. Même les animaux en visitent sont autorisés et très bien admis. Un grand MERCI à tout le personnel pour leur dévouement et gentillesse envers les seniors et les familles.
Par Famille M. • les Jardins d'Erquy , Erquy
je viens voir maman A CHAQUE FOIS QUE JE PEUX et généralement 2 a3 fois par semaine
Par Marie T. • les Jardins d'Erquy , Erquy
Un établissment à taille humaine et un personnel qui est vraiment à l'écoute des résidents.
Par Didier J. • les Jardins d'Erquy , Erquy
Nous remercions les Jardins D'Erquy, à tous ses membres du personnels de tous les services, infirmiers et techniques, à vos bons soins pour ma Tante qui nous a quitté et dont votre accompagnement à était du début jusqu'à sa fin de vie. Merci infiniment pour votre professionnalisme et votre gentillesse et le suivi que vous avez tous donnés. La Famille
Par Caroline D. • les Jardins d'Erquy , Erquy
un grand merci à toutes les équipes des jardins d'erquy qui ont accompagné avec attention et bienveillance mon papa jusqu'à ses derniers moments. Ils ont été d'un grand support également pour notre famille et plus particulièrement pour ma maman. Toute notre gratitude et amicale souvenir
Par Patricia M. • les Jardins d'Erquy , Erquy